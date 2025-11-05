Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Polska

Szkolenia wojskowe dla wszystkich chętnych. Wiadomo, kiedy ruszą

Władysław Kosiniak-Kamysz
Tomczyk: powszechne szkolenia obronne są priorytetem
Źródło: TVN24
Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział w środę system powszechnych, dobrowolnych szkoleń wojskowych. Miałyby wystartować już wkrótce.

Podczas wystąpienia w Cytadeli Warszawskiej szef MON przekonywał, że w razie konfliktu "do obrony powołany jest każdy z nas, każdy obywatel Rzeczpospolitej, nikt z tego nie jest zwolniony".

Kiedy ruszą powszechne szkolenia wojskowe

Dlatego w czwartek - mówił wicepremier - z udziałem szefa Sztabu Generalnego WP gen. Wiesława Kukuły oraz wiceszefa MON Cezarego Tomczyka zaprezentowany zostanie system powszechnych, dobrowolnych szkoleń wojskowych. Kosiniak-Kamysz podkreślił, że ich pilotaż przeprowadzony zostanie jeszcze w listopadzie i grudniu, a w pełnym wymiarze ruszą one od przyszłego roku.

Władysław Kosiniak-Kamysz
Władysław Kosiniak-Kamysz
Źródło: PAP

O pracach nad programem podobnych szkoleń informował w marcu premier Donald Tusk. Szef rządu deklarował, że plan szkoleń powstanie "w ciągu tygodni". Zapowiedział wówczas, że w 2027 r. Polska osiągnie możliwość przeszkolenia wojskowego 100 tys. ochotników w ciągu roku.

Tusk zapowiedział model szkoleń wojskowych "do końca marca". Czy jest?
Tusk zapowiedział model szkoleń wojskowych "do końca marca". Czy jest?

Michał Istel

Dla kogo będą szkolenia wojskowe? "Od juniora do seniora"

- Nie każdy będzie żołnierzem, nie każdy będzie powołany, proszę nie mieć tutaj żadnych wątpliwości - powiedział w środę szef MON.

- Są ci, którzy są powołani jako rezerwiści, mają wyznaczone swoje miejsca aktywności, są ci, którzy nie będą powołani do wojska, będą w obronie cywilnej, są ci, którzy zostaną w swoich miejscowościach, w domach, w swoich miejscach pracy - wyliczał wicepremier. - Ale są wszyscy ci, którzy mogą się przeszkolić: od juniora do seniora, będziemy o tym bardzo dokładnie mówić - dodał.

Na początku października wiceminister Tomczyk mówił, że planowane szkolenia powszechne mają umożliwiać każdemu chętnemu udział w kursach indywidualnych, realizowanych samodzielnie lub grupowo, np. w ramach zakładu pracy.

Tomczyk wyjaśnił, że każda firma w Polsce - np. Poczta Polska, Polska Grupa Zbrojeniowa czy nawet samo Ministerstwo Obrony Narodowej - będzie mogła zgłosić grupę pracowników do wspólnego szkolenia.

Jak mówił, chętna osoba otrzyma informację o dostępnych terminach i będzie mogła wybrać jednostkę wojskową, w której przejdzie przeszkolenie.

Powszechne szkolenia obronne. Wiceszef MON o szczegółach
Powszechne szkolenia obronne. Wiceszef MON o szczegółach

Według 50 procent ankietowanych szkolenia wojskowe w Polsce powinny być obowiązkowe. Za dobrowolnością takich szkoleń opowiedziało się 45 procent respondentów - wynika z ostatniego sondażu Opinii24 dla "Faktów" TVN i TVN24.

pc

Autorka/Autor: os/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Ministerstwo Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz Wojsko
