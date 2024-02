Co z darmowymi laptopami dla uczniów? Rząd ma poważny kłopot

Czy we wrześniu do uczniów klas czwartych szkół podstawowych trafią nowe laptopy? O problemie, jaki ma z nimi nowy rząd, mówi w wideopodcaście "Wybory Kobiet" w TVN24GO dziennikarka "Faktów" TVN Arleta Zalewska.

Co z funduszami na laptopy dla uczniów

Jak przypomina Arleta Zalewska około 360 tys. laptopów, które trafiły do uczniów klas czwartych , miało być finansowane z Krajowego Planu Odbudowy, a ponieważ za czasów rządów PiS fundusze na KPO były zablokowane, zakupiono je (czy właściwie prefinansowano) ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju. Według dziennikarki "Faktów" TVN, rząd Prawa i Sprawiedliwości nie rozpisał jednak przetargów na kolejną partię laptopów, które we wrześniu tego roku miałyby dotrzeć do uczniów. Dlaczego?

W programie również kulisy rozmowy, do której miało dojść między ministrą Barbarą Nowacką a premierem Donaldem Tuskiem . Minister edukacji narodowej miała tłumaczyć się na posiedzeniu rządu z pomysłu wyprowadzenia religii ze szkół - poinformowała Arleta Zalewska. Dziennikarka dodała, że sama Nowacka nie jest za wyprowadzaniem religii ze szkół, a pomysł należy do Nowej Lewicy.

"Wybory Kobiet". Rozmowa z Ewą Zajączkowską-Hernik

W najnowszym wydaniu podcastu "Wybory Kobiet" zobaczymy też rozmowę z Ewą Zajączkowską-Hernik, rzeczniczką "Konfederacji". Jak reprezentująca zdecydowanie konserwatywne poglądy polityczka reaguje na najnowsze propozycje? Co myśli o pigułce "dzień po", pomysłach na liberalizację prawa aborcyjnego, czy na związki partnerskie? Co sądzi o niesławnej akcji kolegi z ugrupowania - posła Grzegorza Brauna. Zgaszenie przez niego świec chanukowych gaśnicą w Sejmie wcześniej nazywała "happeningiem", a samego Brauna artystą i reżyserem, dla którego może to być jego forma ekspresji. Co dziś o tym sądzi, czy dalej powinien być w klubie Konfederacji? I czy nie unikająca politycznych zwarć w mediach rzeczniczka żałuje dziś słów wypowiedzianych w gorącym okresie kampanii do Aleksandry Gajewskiej z KO?