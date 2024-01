Co z danymi lotów o statusie HEAD? Jest deklaracja szefa KPRM

Wszystko, co jest przedmiotem działania władz publicznych, powinno być jawne. Przyjrzę się temu głębiej i zobaczę, czy na pewno takie ogólne zastrzeżenia uzasadniają to, żeby nie udostępniać danych lotów o statusie HEAD. Sądzę, że dużo z tych danych może zostać udostępnionych - powiedział w środę w "Rozmowie Piaseckiego" szef kancelarii premiera Jan Grabiec. W odpowiedzi na pytania redakcji tvn24.pl KPRM poinformowała, że dane zostały "wyłączone z publicznego udostępniania".

- Generalnie w kancelarii premiera panowała taka reguła, że wszystko, co dotyczy pracy kancelarii, jest tajne co do zasady, że żadne informacje nie są udostępnianie, chyba, że gdzieś tam wyciśnięte na siłę, chyba, że to są przecieki z kancelarii. My musimy tę sytuację zmienić - mówił szef kancelarii premiera.