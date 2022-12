Eksplozja w komendzie głównej policji. Generał Jarosław Szymczyk o "dwóch tubach", które przywiózł z Ukrainy

Komendant główny policji generał Jarosław Szymczyk w wywiadzie opowiedział o przebiegu wydarzeń związanych z eksplozją w Komendzie Głównej Policji, w której został poszkodowany. "Choć życie nauczyło mnie, by opierać się na faktach i dowodach, to w tej sprawie mam duże wątpliwości, czy była to czyjaś pomyłka" - powiedział. Zapewnił, że nie wierzy, by Ukraińcy mieli coś wspólnego z tym incydentem. Dodał, że nie widzi powodu, aby podać się do dymisji.

W ubiegłym tygodniu w gmachu Komendy Głównej Policji doszło do eksplozji. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało, że stało się to "w pomieszczeniu sąsiadującym z gabinetem komendanta Jarosława Szymczyka. "Eksplodował jeden z prezentów, które komendant otrzymał podczas swojej roboczej wizyty na Ukrainie w dn. 11-12 grudnia br., gdzie spotkał się z kierownictwami ukraińskiej policji i służby do spraw sytuacji nadzwyczajnych. Prezent był podarunkiem od jednego z szefów ukraińskich służb" - podał resort w komunikacie.

Komendant trafił do szpitala w środę, wypisano go w piątek przed południem.

Wymiana prezentów

Szymczyk o sytuacji opowiedział dziennikarkom "Rzeczypospolitej". Wspomniał, że na Ukrainie był od 11 grudnia, w tym następnego dnia miał "dwa kluczowe spotkania" z komendantem głównym Narodowej Policji Ukrainy Ihorem Kłymenko, które trwało - jak mówił - 1,5 godziny. "Rozmawialiśmy między innymi o wsparciu sprzętowym. Na koniec tradycyjnie przekazaliśmy sobie prezenty. Ja darowałem panu generałowi skromny policyjny gadżet: portfel, długopis, wizytownik i butelkę polskiego alkoholu. Pan generał wręczył mi tubę po granatniku, która, jak powiedział, jest tubą zużytą, pustą, bezpieczną, przerobioną na głośnik" - opisał, zapewniając, że ukraiński komendant pokazał mu, jak to działa.

Na drugim spotkaniu Szymczyk rozmawiał w siedzibie Państwowej Służby Ukrainy do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych z generałem Sieghiejem Krukiem i jego zastępcą, generałem Dmytro Bondarem. Był między innymi w sali, "gdzie zgromadzono różne elementy zużytej broni z ich codziennej służby".

"Są to zneutralizowane pociski, granatniki, elementy czołgów i samolotów. Na koniec rozmowy generał Bondar powiedział, że ma dla nas taką pamiątkę. To była podobna tuba po zużytym granatniku" - powiedział Szymczyk.

Co komendant główny policji przewiózł przez granicę?

Pytany o modele granatników, komendant opisał, że były "jednorazowego użytku, po których użyciu zostaje metalowa tuba". "Ta, którą podarował mi generał Bondar była zaślepiona dwoma elementami styropianu" - dodał. Przekonywał, że dopytywał o bezpieczeństwo sprzętu i czy można go przewieźć przez granicę. "Zapewniono nas, że tak, bo to urządzenie jest bez materiałów wybuchowych, że to złom" - wspomniał Szymczyk.

"Podobny, zużyty element otrzymał mój zastępca, będąc niedawno w Ukrainie, ja w czerwcu również dostałem na pamiątkę element rozbrojonych militariów" - wspomniał. Szymczyk przekazał przy tym, że nie zgłosił granatników na przejściu granicznym, bo w przekonaniu delegacji były to "dwie zużyte, puste tuby".

"Ogłuszyło mnie, słyszałem jeden wielki pisk i świst w uszach"

Wracając do dnia, gdy doszło do wybuchu, Szymczyk powiedział, że rzeczy z wizyty miał do budynku KGP wnieść jego kierowca. On sam przyjechał do pracy rano i - jak mówił - zastał prezenty leżące "na zapleczu przy gabinecie, płasko na podłodze, utrudniając przejście".

"Złapałem tubę granatnika w dolnej części, lekko się pochyliłem i podniosłem ją do pionu. Kiedy ją postawiłem, to nastąpiła potężna eksplozja. Ogłuszyło mnie, słyszałem jeden wielki pisk i świst w uszach. W podłogę wszedł jeden element, a w górę wystrzelił drugi, dlatego są zniszczone dwie kondygnacje, podłoga i sufit, w jednej linii pionowej" - opisał. Zaznaczył, że "do niczego nie celował", o czym mają świadczyć zniszczenia.

"Kiedy zobaczyłem, że w podłodze jest dziura, kazałem kierowcy szybko sprawdzić, co się stało na dole, czy nikomu nic się nie stało. Poprosiłem, by pilnie zawołał moich zastępców, żeby zawiadomili straż pożarną, pirotechników i prokuraturę, a dla mnie wezwali karetkę" - powiedział.

Szymczyk na zwrócenie uwagi, że zdaniem wojskowych laik potrafi rozpoznać naładowany granatnik, odparł, że pierwszy raz miał w rękach tego typu sprzęt. "Nie pasjonuję się bronią, zwłaszcza tą o charakterze stricte militarnym, a jedyna broń, jaką posiadam, to moja broń służbowa. Dla mnie obie tuby różniły się nieznacznie kształtem, ale nie odczułem jakiejś różnicy w wadze" - tłumaczył.

Podał dalej, że trafił do szpitala na Wołoską, gdzie go zbadano. Szymczyk dodał, że o zdarzeniu niezwłocznie poinformowano stronę ukraińską.

"Dostałem wiadomość od generała Kłymenki, który bardzo ubolewa nad tym zdarzeniem. Zapewniał mnie, że oni zawsze bardzo wnikliwie sprawdzają prezenty i wykluczył, by mogli przekazać coś, co mogłoby stanowić zagrożenie" - powiedział Szymczyk. Dodał, że ani z Bondarem ani z Krukiem nie ma bezpośredniego kontaktu. "Ich milczenie dziwi, wierzę w to, że nie mieli z tym nic wspólnego" - zaznaczył.

Szymczyk: zaufałem za bardzo

Dopytywany o śledztwo przekazał, że sprawą w Polsce zajmuje się ABW, a Ukraina wyznaczyła do wyjaśnienia sprawy funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. "Choć życie nauczyło mnie, by opierać się na faktach i dowodach, to w tej sprawie mam duże wątpliwości, czy była to czyjaś pomyłka" - ocenił.

Wspominając, że na szczycie komendantów policji w ONZ krytykował Rosję, a na zgromadzeniu ogólnym Interpolu w Nowym Delhi "poparł jako jedyny" wniosek Ukraińców "o zmianę statutu Interpolu tak, by stworzyć możliwość wykluczania państwa członkowskiego", Szymczyk stwierdził, że "jest wiele powodów, dla których ktoś chciałby zdyskredytować go, albo zrobić mu krzywdę, lub zniszczyć relacje służb polsko-ukraińskich".

"Jeśli mogę sobie coś zarzucać, to to, że zaufałem za bardzo" - przyznał. "Ale nie wyobrażam sobie, żeby w tak partnerskiej relacji nie ufać służbom, z którymi współpracujemy" - argumentował. "Nie przyjmujemy zapakowanych przesyłek, a gdybyśmy mieli je sprawdzać pirotechnicznie, popadlibyśmy w obłęd" - dodał.

Komendant przekazał, że w tej sprawie ma status pokrzywdzonego. Dopytywany o milczenie policji i komunikaty dzień po wybuchu, odparł, że "rzeczywiście, zbyt późna informacja do opinii publicznej tylko przyniosła falę spekulacji".

Szymczyk: czuję się ofiarą, nie sprawcą

Mówiąc o swoich obrażeniach, Szymczyk podał, że najpoważniejsze dotyczy słuchu. Opisał, że przeszedł rekonstrukcję błony w lewym uchu, a w prawym ma osłabiony słuch. "Z prawego oka usunięto mi ciała obce, mam rany na podudziach" - dodał. Potwierdził, że "lekko ranny" został w pokoju poniżej pracownik cywilny, "na którego spadła lampa i uderzyła w głowę". Zapewnił, że nie ma innych poszkodowanych.

"Czuję się ofiarą, nie sprawcą" - podsumował Szymczyk. Dodał, że nie widzi powodu, aby podać się do dymisji.

