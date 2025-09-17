Obiekt spadł na dom w Wyrykach. Schetyna: wojskowi musieli mieć wiedzę, że to rakieta

Schetyna: wojskowi musieli mieć wiedzę, że mają do czynienia z rakietą Źródło: TVN24

"Rzeczpospolita" napisała we wtorek, że obiekt, który spadł na dom w Wyrykach w nocy z 9 na 10 września, kiedy rosyjskie drony wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną, to rakieta wystrzelona przez polski F-16. Informacje te przekazano w powołaniu na ustalenia poczynione "w najważniejszych strukturach państwa zajmujących się bezpieczeństwem państwa". Według rozmówcy "Rz", rakieta "miała dysfunkcję układu naprowadzania i nie zadziałała".

W sprawie pojawiło się w ciągu dnia wiele komunikatów i komentarzy ze strony przedstawicieli rządu, prezydenta i wojska.

Do sprawy odniósł się w środę w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 senator KO Grzegorz Schetyna. Mówił, że "po zakończeniu tego ataku, po zakończeniu incydentu, czy tych incydentów, jest zwykłe pytanie o komunikację, czyli o to, co i w jaki sposób przedstawiać opinii publicznej".

Pytany, czy wyobraża sobie, żeby wojskowi się nie zorientowali, że mają do czynienia z rakietą, a nie rosyjskim dronem, powiedział: - Nie wydaje mi się, żeby to było możliwe. Tak, to było w zasadzie pewne, musieli mieć tę wiedzę.

- To jest pytanie, co można powiedzieć, co trzeba utajnić na użytek postępowania, ale także tych relacji i tego, w jaki sposób informować opinię publiczną, czyli także Rosjan o tej sprawie - mówił Schetyna.

