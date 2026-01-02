Logo strona główna
Polska

"Bez gonitwy kampanijnej", ale "trudny". Co przyniesie rok, który może być "przełomowy"

Bez Kitu 02.01.2026
Ciecióra: to będzie trudny rok
Źródło: TVN24
Na pewno to będzie trudny rok, także z uwagi na sytuację geopolityczną, na którą nie do końca mamy wpływ - powiedziała w programie "#BezKitu" w TVN24 Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Krzysztof Ciecióra z klubu PiS mówił, że liczy na to, iż "rząd będzie prowadzić ambitną politykę międzynarodową". - Bo rzeczywiście ten rok może być rokiem przełomowym - ocenił.

Goście programu - Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej i Krzysztof Ciecióra ze Stowarzyszenia OdNowa RP, przedstawiciel klubu PiS - odnieśli się do noworocznych wystąpień premiera Donalda Tuska i prezydenta Karola Nawrockiego.

Premier mówił, że "przyszedł czas na dociśnięcie śruby przestępcom wszelkiej maści". Prezydent dużo uwagi poświęcił w swoim orędziu na sukces gospodarczy Polski i fakt, że nasz kraj dołączył do grupy G20.

- Podobało mi się, że pan prezydent powiedział, że jest czas, żeby słuchać głosu obywateli i liczę na to, że już wkrótce będzie miał okazję tego głosu posłuchać. Bo trafi do niego ustawa, która jest dla mnie bardzo ważna i dla obywateli również - powiedziała Dorota Łoboda, nie precyzując, o jaki projekt jej chodzi.

"Wróżenie z kuli to proszenie się o nieszczęście". Mimo wszystko spróbowaliśmy
"Wróżenie z kuli to proszenie się o nieszczęście". Mimo wszystko spróbowaliśmy

Monika Winiarska

Krzysztof Ciecióra był pytany o to, co mu się podobało w wystąpieniu premiera.

- Pan premier na pewno zakreślił to, co uważamy wszyscy za absolutną słuszność i wspólny kierunek, czyli bezpieczeństwo. To, że dużo łatwiej jest i lepiej jest utrzymywać pokój i płacić za ten pokój niż jakikolwiek stan wojny. Więc myślę, że to jest kierunek, z którym my się wszyscy zgadzamy - powiedział.

"Jest szansa na rok spokojnej, rzetelnej pracy"

Posłowie mówili także o tym, jak politycznie może wyglądać rok 2026.

- Na pewno to będzie trudny rok, także z uwagi na sytuację geopolityczną, na którą nie do końca mamy wpływ. Oczywiście budujemy swoją pozycję międzynarodową i tutaj też mam nadzieję, że jednak ta wyciągnięta ze strony rządu ręka do pana prezydenta, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polek i Polaków, zostanie przez pana prezydenta podjęta - mówiła Dorota Łoboda.

Awantura na "ponad godzinę". "Tusk się wściekł"
Awantura na "ponad godzinę". "Tusk się wściekł"

- Natomiast nieprzewidywalność administracji Donalda Trumpa i tego, co się dzieje w związku z potencjalnym pokojem czy wojną w Ukrainie, sprawi też, że ta sytuacja w Polsce nie będzie do końca zależna od nas. I tutaj z całą pewnością ta nieprzewidywalność będzie trudna - kontynuowała posłanka KO.

Łoboda zwróciła też uwagę, że to będzie rok bez wyborów. - Więc jest też szansa na rok spokojnej, rzetelnej pracy, realizacji obietnic bez gonitwy kampanijnej - dodała.

Klatka kluczowa-134382
Łoboda: jest szansa na rok spokojnej, rzetelnej pracy
Źródło: TVN24

"Trudny rok"

Także Krzysztof Ciecióra mówił, że będzie to "trudny rok". - Rok, w którym życzyłbym sobie, żeby Polska odzyskała rolę podmiotu w tych dyskusjach, spotkaniach międzynarodowych, tych decyzjach, które będą zapadać - mówił dalej.

Dodał, że liczy na to, iż "rząd będzie prowadzić ambitną politykę międzynarodową". - Bo rzeczywiście ten rok może być rokiem przełomowym. Oczywiście nie wiemy, jak będzie, bo różne założenia mogą się nie zrealizować albo mogą się wydarzyć jakieś niespodziewane elementy - mówił dalej przedstawiciel klubu PiS.   

"Dobicie" leżało na stole. Tusk "nie pomagał, ale też nie zabijał"
"Dobicie" leżało na stole. Tusk "nie pomagał, ale też nie zabijał"

Marcin Złotkowski

- Chciałbym, żebyśmy jako Polska wykorzystali nasze narzędzia i nasz potencjał do tego, aby budować pozycję. Bo jeśli tego nie zrobimy, to po prostu nas przykryją decyzjami inni politycy z innych państw - dodał Krzysztof Ciecióra.  

Autorka/Autor: mjz/kab

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Donald Tusk Karol Nawrocki Polityka
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica