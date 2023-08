Informacje "najpierw dziwne, później niepokojące, a w końcu bulwersujące". Co się dzieje z bazą DNA?

Nie chodzi nawet o kwestie organizacyjno-administracyjne policji, chodzi o kwestie bezpieczeństwa publicznego. W pudłach laboratorium kryminalistycznego są próbki biologiczne pobrane od podejrzanych o przestępstwa, również te najcięższe. Te próbki mają służyć temu, aby baza DNA się rozszerzała. Tylko, że liczby wskazują, że ona się niemal nie rozwija - mówił na antenie TVN24 Bartosz Żurawicz, dziennikarz tvn24.pl. Jego reportaż "Policyjna baza DNA coraz bliżej dna" można oglądać w TVN24 GO.

Próbki biologiczne pobrane od podejrzanych, w tym o najbardziej brutalne przestępstwa, od miesięcy nie trafiają do policyjnej bazy danych DNA. Zamiast tego zalegają w kartonach piętrzących się w gmachu laboratorium kryminalistycznego policji. - Szacuje się, że około 100 tysięcy próbek czeka na przebadanie - mówi nam anonimowo były pracownik laboratorium. Dziennikarz tvn24.pl Bartosz Żurawicz od kilkunastu miesięcy obserwował, jak doszło do sparaliżowania rozwoju najważniejszego narzędzia do ścigania przestępców przez kryminalnych w całym kraju.