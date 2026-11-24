Polska Co się dzieje w Telewizji Republika? "Nie wolno tego zostawić" Jakub Sobieniowski |

Reklamy torebek, obrażanie policjantów i śpiewy w dniu żałoby narodowej. To wszystko w Telewizji Republika Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Telewizja Republika

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Na antenie Telewizji Republika rozmowę z politykiem Prawa i Sprawiedliwości Jackiem Sasinem przerwano osobliwą reklamą torebki. - To jest ten element modelu biznesowego i najnowszy krzyk mody, który pomaga także funkcjonować Telewizji Republika - tłumaczył na antenie pracownik tej stacji Miłosz Kłeczek.

- Premier Sasin odebrał SMS od żony: "Jacku, dawaj torebkę. Nie chcę widzieć ciebie w domu bez torebki". Żona premiera Sasina już tutaj pisze - reklamował dalej Kłeczek.

- Dzisiaj jesteśmy przywiązani do Polski, do ojczyzny, kochamy nasz kraj. Symbolem tego będzie miłość pary królewskiej Marysieńki i Jana III Sobieskiego. Ekskluzywny wybór polskiej produkcji z prawdziwej skóry - tak chwilę później przekonywał do zakupu.

Pracownik Telewizji Republika Miłosz Kłeczek reklamuje torebki Źródło zdjęcia: Telewizja Republika

Kłamstwa na temat obecności policji w Krakowie

Z kolei na Jasnej Górze za czytanie z "Księgi Mądrości" bierze się szef tej stacji Tomasz Sakiewicz.

W Sejmie Sakiewicz twierdził, że "przeprowadzono gigantyczną operację medialną". - Za funkcjonariuszem w cywilu lub osobą podającą się za funkcjonariusza po cywilu, która stała kilkadziesiąt metrów ode mnie - dodał. To było jednak kłamstwo, bo na materiałach wideo widać, że policjant nie był kilkadziesiąt metrów dalej, ale stał tuż obok Tomasza Sakiewicza. Funkcjonariusze trzy minuty od ataku zamachowca unieszkodliwili go.

Na Jasnej Górze występował też Kłeczek, który apelował, aby "jednoczyć się wokół prezydenta Karola Nawrockiego".

Obrażanie policjantów, śpiewy w trakcie żałoby narodowej

Do handlu torebkami wykorzystano również wizerunki policjantów, których stacja nie lubi, a mówiąc o bohaterach, którzy ścigali zamachowca, posunięto się do stwierdzenia, że "policja radiowozem porusza się za czarnym autem, z którego padają te strzały i trochę to wygląda jak eskorta zamiast podjęcia działań".

- Ręce opadają, natomiast trzeba to komentować i nie wolno tego pozostawić - ocenił socjolog profesor Przemysław Sadura z Uniwersytetu Warszawskiego.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty powiedział, że nie będzie rozmawiał z pracownikami stacji, która "obraża polską policję i obraża polską godność". Odnosił się między innymi do tego, jak pracownicy Telewizji Republika śpiewali pod Trybunałem Konstytucyjnym w trakcie żałoby narodowej.