Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Tego zabrakło". Tomczyk o "próbie rozegrania parlamentarzystów"

Cezary Tomczyk
Dlaczego przedstawiciele KO nie spotkali się z prezydentem? Tomczyk o "próbie rozegrania"
Źródło: TVN24
Wszystko musi być przede wszystkim robione z szacunkiem dla ludzi, których się zaprasza. W tym przypadku tego zabrakło - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 wiceminister obrony Cezary Tomczyk, komentując serię spotkań przedstawicieli części ugrupowań z Karolem Nawrockim. Mówił też o sytuacji w Pałacu Prezydenckim i "wirze", w który jego zdaniem jest wprowadzany prezydent.

W poniedziałkowej "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Cezary Tomczyk był pytany o zeszłotygodniową serię spotkań prezydenta Karola Nawrockiego z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych - PiS, PSL, Polski 2050, Konfederacji i Razem. Z prezydentem nie rozmawiali reprezentanci Koalicji Obywatelskiej i Lewicy.

- Uważam, że wszystko powinno być przede wszystkim uczciwe. Jeżeli chodzi o spotkanie z prezydentem, mamy za sobą kilka ważnych lekcji. Myślę, że prezydent również. Wtedy, kiedy wszystko jest zrobione jak trzeba, zgodnie z zasadami, tak jak było w przypadku spotkania z szefami służb (...), wszystko się odbywa - skomentował wiceszef MON.

Zapytany, co było niezgodne z zasadami, Tomczyk wymienił "próbę zorganizowania kilku spotkań" i "próbę rozegrania parlamentarzystów". Dodał też, że zajmuje się tym klub parlamentarny.

- Uważam, że wszystko musi być przede wszystkim robione z szacunkiem dla ludzi, których się zaprasza. Wydaje mi się, że w tym przypadku tego zabrakło - kontynuował wiceszef MON.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Seria spotkań u prezydenta. Kolejni politycy po rozmowach

Seria spotkań u prezydenta. Kolejni politycy po rozmowach

Zaproszenie "enigmatyczne, bez agendy, bez informacji". Co zostanie ze spotkania u prezydenta?

Zaproszenie "enigmatyczne, bez agendy, bez informacji". Co zostanie ze spotkania u prezydenta?

"FAKTY PO FAKTACH"

Tomczyk o "grach z prezydentem"

Tomczyk dopytywany o kwestię braku szacunku, wyjaśnił, że "raczej chodzi o kilka spotkań, które miały być organizowane równolegle". - Tu miał być PiS, tu koalicja. Chciano na tej kanwie dokonać jakiegoś konfliktu też w samej koalicji. Nie dajmy się bawić w różnego rodzaju gry z prezydentem. Powinniśmy wszyscy traktować się poważnie - zaznaczył.

Gość TVN24 zapewnił jednak, że jego ugrupowanie jest gotowe na dialog z Nawrockim, który - jak zaznaczył - już trwa. Prowadzący Konrad Piasecki zwrócił przy tym uwagę, że trudno jest między innymi wprowadzać w życie ustawy bez niezbędnego podpisu prezydenta.

- Wszystkie ustawy, które przygotowujemy, na przykład w Ministerstwie Obrony, do tej pory zostały zaakceptowane. Zarówno przez prezydenta [Andrzeja - red.] Dudę, jak i prezydenta Nawrockiego - zauważył Tomczyk. Dodał też, że rząd od samego początku pracował na tym, aby ustawy dotyczyły najważniejszych spraw.

Odmówił mu Duda, odmówił Nawrocki. Bilewicz: drobna uciążliwość
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Odmówił mu Duda, odmówił Nawrocki. Bilewicz: drobna uciążliwość

"Kropka nad i"

- Natomiast powiem, że to, co się dzisiaj dzieje w Pałacu Prezydenckim, to co robi pan [Sławomir - red.] Cenckiewicz z całą grupą doradców prezydenta, to jest wprowadzanie prezydenta w bardzo delikatny wir, który może się zakończyć mocnym korkociągiem i coraz częściej to widać - ocenił wiceminister.

Tomczyk był pytany, czy jego zdaniem Nawrocki jest "marionetką w rękach swoich ludzi". - Na tę chwilę większość problemów, które miał sam prezydent wynikała z tego, że tam się pojawiło jakieś kłamstwo, próba rozegrania politycznego i za każdym razem pan prezydent Nawrocki wychodził z tego raczej słabszy niż mocniejszy - stwierdził.

Jako przykład Tomczyk wymienił między innymi ubiegłoroczne wydarzenia z 9 na 10 września, gdy doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, a wojsko zestrzeliło część z nich. Wówczas "Rzeczpospolita", powołując się na źródła, podała, że na jeden z domów w miejscowości Wyryki w województwie lubelskim spadła rakieta wystrzelona przez polski samolot F-16. Oklauzulowana notatka z tą informacją miała trafić do BBN, jednak Pałac Prezydencki zaprzeczał, że Nawrocki miał wiedzę na ten temat.

Wybory w Polsce 2050. Co przyniosą?

Tomczyk był również pytany o komentarz w sprawie wyborów na przewodniczącą Polski 2050. Na to stanowisko została wybrana ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jak oświadczył wiceszef MON, liczy on na "stabilność koalicji do samego końca kadencji". - To jest wyzwanie, które postawili przed nami wyborcy i myślę, że posłowie Polski 2050 również sobie świetnie zdają z tego sprawę - powiedział.

Stwierdził następnie, że ostatnie tygodnie nie były łatwe dla Polski 2050, a przed Pełczyńską-Nałęcz stoi zadanie posklejania wewnętrznych frakcji w partii.

Pełczyńska-Nałęcz wicepremierką? "Pewnie będzie powrót do tych rozmów"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pełczyńska-Nałęcz wicepremierką? "Pewnie będzie powrót do tych rozmów"

Był też pytany, czy jego zdaniem Pełczyńska-Nałęcz powinna być powołana na stanowisko wicepremierki rządu. - To są rozmowy między liderami i jak wygląda układ ministerialny zależy na końcu od prezesa Rady Ministrów. Pamiętajmy, że umowa koalicyjna, która została podpisana dwa lata temu, zakładała zmianę na fotelu marszałka. Ona się dokonała, natomiast w żaden sposób nie zmienił się układ sił w koalicji - mówił.

Jak zwracał uwagę Tomczyk, ludzie nie chcą słuchać rozmów o tym, kto zostanie kolejnym wicepremierem lub przewodniczącym. - Ten moment trzeba przejść, zamknąć i przede wszystkim rozliczać się z wyborcami, a nie zajmować się sobą - podsumował.

OGLĄDAJ: Zmiany w Polsce 2050. Tomczyk: trzeba rozliczać się z wyborcami, a nie zajmować sobą
Cezary Tomczyk

Zmiany w Polsce 2050. Tomczyk: trzeba rozliczać się z wyborcami, a nie zajmować sobą

Cezary Tomczyk
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Cezary TomczykMinisterstwo Obrony NarodowejKarol NawrockiSławomir Cenckiewicz
Czytaj także:
Grzegorz Braun
Porównanie Polski do Auschwitz u Brauna. Żurek zapowiada ruch prokuratury
Zespół autorów
Patryk MichalskiMikołaj StępieńSebastian Zakrzewski
bitcoin pln shutterstock_785272210
Czarna seria trwa. Bitcoin najtańszy od 10 miesięcy
BIZNES
Dziewczynka walczy o życie
Jechał na sankach za quadem. Uderzył głową w słup
Lubuskie
imageTitle
Trener Interu pod wrażeniem Zielińskiego. "Doskonale rozumie, co chcemy grać"
Najnowsze
Utrudnieia na kolei w Warszawie
Mróz uderza w kolej. Opóźnione i odwołane pociągi
WARSZAWA
imageTitle
Wolta Cristiano Ronaldo. "Odmawia gry, jest niezadowolony"
EUROSPORT
Sal, Wyspy Zielonego Przylądka
Wrócili z wakacji, nie żyją. Rodziny podejmują kroki prawne
Świat
Wypadek w miejscowości Chyliny
Wiózł pacjentów na dializy. Uderzył w ciężarówkę. Trzy osoby nie żyją
WARSZAWA
Donald Trump i jego dzieci - Donald Trump Jr, Tiffany, Eric, Lara i ich partnerzy
"Szejk szpieg", chipy i kryptobiznes Trumpów. Kulisy wielomilionowej transakcji
Świat
W wypadku zginął 46-latek
Zjechał z drogi, uderzył w latarnię, potem w drzewo. I zginął
Wrocław
Jan i Zofia to najpopularniejsze imiona dla dzieci w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Najpopularniejsze imiona w Polsce. Nowy ranking
BIZNES
Cher podczas 68. ceremonii nagród Grammy
Wpadka podczas gali Grammy. Ogłoszony "zwycięzca" nie żyje od 20 lat
Maciej Wacławik
ABW
Wyrok za szpiegostwo przeciwko Polsce i USA
Białystok
komputer laptop smartfon telefon shutterstock_1481978639
Ponad 34 miliony złotych kary dla Orange Polska
BIZNES
Trwa usuwanie awarii trakcji tramwajowej
Awarie trakcji, sieci wodociągowej i koksowniki na ulicach
Łódź
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Żurek przeprasza. Policja: było wykroczenie, zgodził się przyjąć mandat
Polska
Sytuacja pogodowa w Europie
Mamy w Polsce "epokę lodowcową". Apogeum "jeszcze przed nami"
METEO
imageTitle
Kłopoty w podróży nie zatrzymały Spurs. Sochan wciąż poza kadrą
EUROSPORT
Pożar ciężarówki na trasie A2
Zderzenie ciężarówek i pożar na A2. Trasa na Warszawę zablokowana
Poznań
Polska Białoruś granica zapora mur straż graniczna 14.11.2025
Kolejne wloty balonów w polską przestrzeń powietrzną
Polska
Do kwalifikacji wojskowej
Dziś rusza kwalifikacja wojskowa. Kto dostanie wezwanie?
Polska
Klasa lekcyjna (zdjęcie ilustracyjne)
Niektóre szkoły odwołują lekcje. Powodem silny mróz
WARSZAWA
faktury shutterstock_2205886299
100 tysięcy faktur pierwszego dnia. "Wielu się obawiało czy system wytrzyma"
BIZNES
imageTitle
Rybakina goni Świątek. Imponujący awans Linette
EUROSPORT
46 min
pc
Szokujące tezy ludzi Brauna. Żurek: zaraz po programie zwrócę się do prokuratora krajowego
News Michalskiego
Ropa, pole naftowe, Syria
Obawy o konflikt słabną, ceny ropy wyraźnie spadają
BIZNES
imageTitle
Gwiazdor Realu kontuzjowany. Wiadomo, ile ma pauzować
EUROSPORT
16-latek na podwójnej ciągłej wyprzedził nieoznakowany radiowóz (zdj. ilustracyjne)
Pędził na interwencję nieoznakowanym radiowozem. Policjanta zatrzymała drogówka
Kraków
Policja (zdj. ilustracyjne)
10-latek wjechał motocyklem w dwie osoby, są w ciężkim stanie
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Duński geniusz z rekordem wszech czasów
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica