"Tego zabrakło". Tomczyk o "próbie rozegrania parlamentarzystów"

W poniedziałkowej "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Cezary Tomczyk był pytany o zeszłotygodniową serię spotkań prezydenta Karola Nawrockiego z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych - PiS, PSL, Polski 2050, Konfederacji i Razem. Z prezydentem nie rozmawiali reprezentanci Koalicji Obywatelskiej i Lewicy.

- Uważam, że wszystko powinno być przede wszystkim uczciwe. Jeżeli chodzi o spotkanie z prezydentem, mamy za sobą kilka ważnych lekcji. Myślę, że prezydent również. Wtedy, kiedy wszystko jest zrobione jak trzeba, zgodnie z zasadami, tak jak było w przypadku spotkania z szefami służb (...), wszystko się odbywa - skomentował wiceszef MON.

Zapytany, co było niezgodne z zasadami, Tomczyk wymienił "próbę zorganizowania kilku spotkań" i "próbę rozegrania parlamentarzystów". Dodał też, że zajmuje się tym klub parlamentarny.

- Uważam, że wszystko musi być przede wszystkim robione z szacunkiem dla ludzi, których się zaprasza. Wydaje mi się, że w tym przypadku tego zabrakło - kontynuował wiceszef MON.

Tomczyk o "grach z prezydentem"

Tomczyk dopytywany o kwestię braku szacunku, wyjaśnił, że "raczej chodzi o kilka spotkań, które miały być organizowane równolegle". - Tu miał być PiS, tu koalicja. Chciano na tej kanwie dokonać jakiegoś konfliktu też w samej koalicji. Nie dajmy się bawić w różnego rodzaju gry z prezydentem. Powinniśmy wszyscy traktować się poważnie - zaznaczył.

Gość TVN24 zapewnił jednak, że jego ugrupowanie jest gotowe na dialog z Nawrockim, który - jak zaznaczył - już trwa. Prowadzący Konrad Piasecki zwrócił przy tym uwagę, że trudno jest między innymi wprowadzać w życie ustawy bez niezbędnego podpisu prezydenta.

- Wszystkie ustawy, które przygotowujemy, na przykład w Ministerstwie Obrony, do tej pory zostały zaakceptowane. Zarówno przez prezydenta [Andrzeja - red.] Dudę, jak i prezydenta Nawrockiego - zauważył Tomczyk. Dodał też, że rząd od samego początku pracował na tym, aby ustawy dotyczyły najważniejszych spraw.

- Natomiast powiem, że to, co się dzisiaj dzieje w Pałacu Prezydenckim, to co robi pan [Sławomir - red.] Cenckiewicz z całą grupą doradców prezydenta, to jest wprowadzanie prezydenta w bardzo delikatny wir, który może się zakończyć mocnym korkociągiem i coraz częściej to widać - ocenił wiceminister.

Tomczyk był pytany, czy jego zdaniem Nawrocki jest "marionetką w rękach swoich ludzi". - Na tę chwilę większość problemów, które miał sam prezydent wynikała z tego, że tam się pojawiło jakieś kłamstwo, próba rozegrania politycznego i za każdym razem pan prezydent Nawrocki wychodził z tego raczej słabszy niż mocniejszy - stwierdził.

Jako przykład Tomczyk wymienił między innymi ubiegłoroczne wydarzenia z 9 na 10 września, gdy doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, a wojsko zestrzeliło część z nich. Wówczas "Rzeczpospolita", powołując się na źródła, podała, że na jeden z domów w miejscowości Wyryki w województwie lubelskim spadła rakieta wystrzelona przez polski samolot F-16. Oklauzulowana notatka z tą informacją miała trafić do BBN, jednak Pałac Prezydencki zaprzeczał, że Nawrocki miał wiedzę na ten temat.

Wybory w Polsce 2050. Co przyniosą?

Tomczyk był również pytany o komentarz w sprawie wyborów na przewodniczącą Polski 2050. Na to stanowisko została wybrana ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jak oświadczył wiceszef MON, liczy on na "stabilność koalicji do samego końca kadencji". - To jest wyzwanie, które postawili przed nami wyborcy i myślę, że posłowie Polski 2050 również sobie świetnie zdają z tego sprawę - powiedział.

Stwierdził następnie, że ostatnie tygodnie nie były łatwe dla Polski 2050, a przed Pełczyńską-Nałęcz stoi zadanie posklejania wewnętrznych frakcji w partii.

Był też pytany, czy jego zdaniem Pełczyńska-Nałęcz powinna być powołana na stanowisko wicepremierki rządu. - To są rozmowy między liderami i jak wygląda układ ministerialny zależy na końcu od prezesa Rady Ministrów. Pamiętajmy, że umowa koalicyjna, która została podpisana dwa lata temu, zakładała zmianę na fotelu marszałka. Ona się dokonała, natomiast w żaden sposób nie zmienił się układ sił w koalicji - mówił.

Jak zwracał uwagę Tomczyk, ludzie nie chcą słuchać rozmów o tym, kto zostanie kolejnym wicepremierem lub przewodniczącym. - Ten moment trzeba przejść, zamknąć i przede wszystkim rozliczać się z wyborcami, a nie zajmować się sobą - podsumował.

