"Przy grypie mamy możliwości leczenia i uodpornienia, przy koronawirusie nie mamy"

W Polsce dotąd nie potwierdzono żadnego przypadku koronawirusa. Potwierdzono jednak ponad milion przypadków grypy, na którą zmarło w Polsce 25 osób. Wywoływana przez koronawirus choroba i grypa mają podobne pierwsze objawy, jedno i drugie może być śmiertelne. Co je różni? Dlaczego świat boi się bardziej koronawirusa? I dlaczego nie obawiamy się grypy? To wyjaśni w swoim reportażu Dariusz Kubik.

Mimo że w Polsce nie ma potwierdzonego przypadku koronawirusa, jest za to strach, zamieszanie i zdezorientowanie. Tak przynajmniej wynika z relacji osób, które wróciły niedawno z Włoch lub innych krajów dotkniętych chorobą. Rząd od kilku dni uspokaja oraz przedstawia specjalną ustawę, a w Sejmie informację o tym, jak Polska jest przygotowana na ewentualną walkę z chorobą. Jednak nawet wśród lekarzy są tacy, którzy zwracają uwagę na brak odpowiedniej organizacji służb medycznych i procedur postępowania z osobami będącymi rzeczywiście w grupie ryzyka. Ile w tym uzasadnionych obaw, a ile niepotrzebnej paniki? Szczegóły w reportażu Tomasza Marca.

Ci, którzy wrócili ostatnio z Włoch albo z innego kraju dotkniętego koronawirusem, a nie mają żadnych objawów choroby, mają często wątpliwości, czy mogą od razu wracać do pracy lub szkoły, Czy też mimo wszystko powinni oni przejść kwarantannę? Jednoznacznych procedur w tej kwestii nie ma, jest więc zamieszanie. O tym, jak z potencjalnym zagrożeniem radzą sobie polskie szkoły, uczelnie i firmy opowie Rafał Stangreciak.

Koronawirusa stwierdzono już w niemal 70 krajach. W programie także pytania o to, co oznacza ogłoszenie przez Światową Organizację Zdrowia najwyższego poziomu zagrożenia oraz o szczegółowe wytyczne dotyczące izolacji chorych i kwarantanny tych, którzy z chorymi stykali się na statkach, w hotelach, w samolotach czy w szpitalach. Z przedstawicielką WHO w Polsce rozmawiała Magdalena Raczkowska-Kazek.