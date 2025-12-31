Logo strona główna
Co przyciąga kobiety do skrajnej prawicy? "Łaskawy" patriarchat Mentzena i Brauna

Tomasz Słomczyński
Tomasz Słomczyński
Warszawa, Marsz Niepodległości, 2025 rok
Warszawa, Marsz Niepodległości, 2025 rok
Źródło: Albert Zawada/EPA/PAP
Ultrakonserwatywne poglądy wprost odwołują się do patriarchalnych wzorców, w których kobieta jest podporządkowana mężczyźnie. A jednak kobiety głosują na skrajną prawicę. Dlaczego? Co atrakcyjnego widzą w poglądach Grzegorza Brauna czy Sławomira Mentzena?Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Część kobiet w Polsce głosuje na skrajną prawicę, choć jej liderzy - jak Grzegorz Braun czy Sławomir Mentzen - otwarcie propagują patriarchat i kwestionują prawa kobiet.
  • Zdaniem naszej rozmówczyni, pisarki i publicystki Agnieszki Graff, znacznej części polskich kobiet odpowiada patriarchalny model rodziny i podległość mężczyźnie.
  • Odnajdują w nim swoją misję, którą można określić mianem roli "Matki Polki". Poświęcenie w imię wyższych celów daje im poczucie sprawczości i szereg praktycznych profitów.
  • Młode kobiety zaś głosują na antysystemowego Mentzena po tym, jak zostały zdradzone przez premiera Donalda Tuska. Po objęciu przez niego rządów żaden z głównych postulatów Strajku Kobiet nie został spełniony.
  • Rozmowa z Agnieszką Graff jest drugą częścią cyklu "Polska brunatna". W pierwszej szukaliśmy źródeł obecnego sukcesu ugrupowań skrajnie prawicowych.

Zacznijmy od konkretów. Ile kobiet zagłosowało na Grzegorza Brauna i Sławomira Mentzena w ostatnich wyborach prezydenckich?

Tomasz Słomczyński
Tomasz Słomczyński
Dziennikarz tvn24.pl
