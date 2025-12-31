Co przyciąga kobiety do skrajnej prawicy? "Łaskawy" patriarchat Mentzena i Brauna

Kluczowe fakty:
- Część kobiet w Polsce głosuje na skrajną prawicę, choć jej liderzy - jak Grzegorz Braun czy Sławomir Mentzen - otwarcie propagują patriarchat i kwestionują prawa kobiet.
- Zdaniem naszej rozmówczyni, pisarki i publicystki Agnieszki Graff, znacznej części polskich kobiet odpowiada patriarchalny model rodziny i podległość mężczyźnie.
- Odnajdują w nim swoją misję, którą można określić mianem roli "Matki Polki". Poświęcenie w imię wyższych celów daje im poczucie sprawczości i szereg praktycznych profitów.
- Młode kobiety zaś głosują na antysystemowego Mentzena po tym, jak zostały zdradzone przez premiera Donalda Tuska. Po objęciu przez niego rządów żaden z głównych postulatów Strajku Kobiet nie został spełniony.
- Rozmowa z Agnieszką Graff jest drugą częścią cyklu "Polska brunatna". W pierwszej szukaliśmy źródeł obecnego sukcesu ugrupowań skrajnie prawicowych.
Zacznijmy od konkretów. Ile kobiet zagłosowało na Grzegorza Brauna i Sławomira Mentzena w ostatnich wyborach prezydenckich?