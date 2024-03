Prokuratura o dokumentach, które znalazła w domu Ziobry

Dodał, że jest to element poszukiwania dowodów w sprawie i dlatego te czynności są realizowane. - Jeżeli w danym miejscu jest dana osoba, to się ją wzywa do wydania tych rzeczy dobrowolnie. Nigdy się nikogo nie informuje o przeszukaniu wcześniej, bo to by oznaczało, że ta czynność raczej będzie bezprzedmiotowa. Jeżeli nie ma nikogo, to się wchodzi siłowo - wyjaśnił rzecznik PK.