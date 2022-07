Co piąty Polak wykazuje przynajmniej łagodne objawy depresji. W skrajnych przypadkach może być chorobą śmiertelną

Z najnowszych badań CBOS wynika, że co piąty Polak ma przynajmniej łagodną depresję. Wielu być może nawet o tym nie wie, a ma objawy - uczucie przygnębienia, za długi lub za krótki sen czy kłopoty z apetytem. To może minąć, gdy sięgnie się po pomoc – zwrócenie się o nią to nie wstyd. Materiał magazynu "Polska i Świat".

To, co do tej pory sprawiało jej przyjemność, przestało - to, co dawało energię do życia, stało się nagle niewyobrażalnym wysiłkiem - Antonina Dudek opowiada o swoich doświadczeniach sprzed ośmiu lat.