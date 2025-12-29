Oto co Nawrocki powiedział Trumpowi

Przydacz: prezydent Nawrocki powiedział podczas łączenia z Zełenskim i Trumpem, że nie ma za krzty zaufania do słów Putina Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W niedzielę prezydent USA Donald Trump i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkali się w posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie, aby omówić plan pokojowy. Później przeprowadzili telekonferencję z europejskimi przywódcami. Wziął w niej udział również polski prezydent Karol Nawrocki.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz był pytany w "Tak jest" w TVN24, co mówił Nawrocki podczas tego łączenia. - W pierwszej kolejności powiedział, że nie ma za krzty zaufania do słów Władimira Putina - odpowiedział. Jak relacjonował Przydacz, "w zasadzie wszyscy dyskutanci mówili podobnym głosem".

- Po drugie mówił o roli Polski, jaką odgrywa w Europie Środkowej, także i poprzez pomoc Ukrainie - dodał. Wymienił przy tym też, "stabilność, jaką Polska zapewnia całej wschodniej flance NATO".

Według relacji prezydenckiego ministra, "prezydent mówił, że Polska wojsk na Ukrainę nie wyśle", ale "w ramach koalicji wspierania Ukrainy Polska ma swoją rolę do odegrania jako jej sąsiad, stabilny partner".

OGLĄDAJ: TVN24 HD