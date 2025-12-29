Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Polska

Oto co Nawrocki powiedział Trumpowi

Karol Nawrocki i Marcin Przydacz
Przydacz: prezydent Nawrocki powiedział podczas łączenia z Zełenskim i Trumpem, że nie ma za krzty zaufania do słów Putina
Źródło: TVN24
O czym mówił prezydent Karol Nawrocki podczas łączenia z prezydentami Wołodymyrem Zełenskim i Donaldem Trumpem? W programie "Tak jest" w TVN24 mówił o tym prezydencki minister Marcin Przydacz.

W niedzielę prezydent USA Donald Trump i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkali się w posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie, aby omówić plan pokojowy. Później przeprowadzili telekonferencję z europejskimi przywódcami. Wziął w niej udział również polski prezydent Karol Nawrocki.

"Wstrząsająca rzecz". Co wiemy po rozmowie przywódców

"Wstrząsająca rzecz". Co wiemy po rozmowie przywódców

Świat
"W ostatniej chwili Amerykanie zadzwonili do prezydenta, a nie do premiera"

"W ostatniej chwili Amerykanie zadzwonili do prezydenta, a nie do premiera"

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz był pytany w "Tak jest" w TVN24, co mówił Nawrocki podczas tego łączenia. - W pierwszej kolejności powiedział, że nie ma za krzty zaufania do słów Władimira Putina - odpowiedział. Jak relacjonował Przydacz, "w zasadzie wszyscy dyskutanci mówili podobnym głosem".

- Po drugie mówił o roli Polski, jaką odgrywa w Europie Środkowej, także i poprzez pomoc Ukrainie - dodał. Wymienił przy tym też, "stabilność, jaką Polska zapewnia całej wschodniej flance NATO".

Według relacji prezydenckiego ministra, "prezydent mówił, że Polska wojsk na Ukrainę nie wyśle", ale "w ramach koalicji wspierania Ukrainy Polska ma swoją rolę do odegrania jako jej sąsiad, stabilny partner".

pc

Autorka/Autor: Sebastian Zakrzewski /lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Przemysław Keler/KPRP

Marcin Przydacz Kancelaria Prezydenta RP Karol Nawrocki Donald Trump Władimir Putin
