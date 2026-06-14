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Fakty po Faktach

Co Nawrocki może załatwić w USA? "Będę pierwsza, która pogratuluje prezydentowi"

|
Karol Nawrocki
Kamila Gasiuk-Pihowicz: będę pierwsza, która pogratuluje prezydentowi
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Kamila Gasiuk-Pihowicz, europosłanka KO, życzyła w "Faktach po Faktach" w TVN24 prezydentowi Karolowi Nawrockiemu "udanej zabawy" w Waszyngtonie. Wyraziła nadzieję, że znajdzie "chwilę na rozmowę o ważnych sprawach dla Polaków". Europoseł Lewicy Krzysztof Śmiszek też "trzyma kciuki" za Nawrockiego. - Ale nie liczę na jakieś wielkie owoce tej wyprawy - zaznaczył.

W niedzielę prezydent Karol Nawrocki przebywa z wizytą w USA, gdzie został zaproszony na 80. urodziny Donalda Trumpa. Będzie między innymi widzem Gali UFC Freedom 250 - gali walk w oktagonie zbudowanym przed Białym Domem. Jeszcze przed galą ma uczestniczyć w uroczystej kolacji.

- Myślę, że tu warto zestawić dwie rzeczy - powiedziała w "Faktach po Faktach" TVN24 europosłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz.

Jak oceniła polityczka, z jednej strony jest szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który przedstawił konkretne plany stworzenia amerykańskiej stałej bazy wojskowej w Polsce, a z drugiej strony - "impreza, urodziny, klatka, MMA".

- Powiem tylko tak: mam nadzieję, że pan prezydent - życzę mu udanej zabawy - znajdzie chociaż chwilę, żeby porozmawiać o tych ważnych sprawach dla Polaków. Ukraina, presja na Rosję, energia jądrowa, naprawdę jest o czym rozmawiać - zaznaczyła.

Kamila Gasiuk-Pihowicz oświadczyła też, że będzie trzymać kciuki za Nawrockiego, "żeby cokolwiek zostało dowiezione i dogadane" w USA. - W kwestiach polskiej racji stanu naprawdę wszelkie kłótnie schodzą na bok, i będę pierwsza, która pogratuluje prezydentowi, jeżeli uda się cokolwiek z tej wizyty dowieźć - obiecała.

"Nie wiem, czy będzie przestrzeń"

- Na takiej imprezie, która będzie przeładowana różnymi punktami programu, nie wiem, czy będzie przestrzeń na długie, merytoryczne, dyplomatyczne rozmowy face to face prezydenta z prezydentem - ocenił drugi gość programu, europoseł Lewicy Krzysztof Śmiszek.

Jak mówił polityk, on też trzyma kciuki za prezydenta, ale nie liczy na "jakieś wielkie owoce tej wyprawy za ocean". - Dlatego, że takie rozmowy muszą być przygotowane wcześniej. To się odbywa głównie na poziomie rządowym, a nie prezydenckim w naszym kraju - podkreślił.

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Źródło: TVN24
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Tagi:
Karol NawrockiUSAPrezydent RPDyplomacjaDonald TrumpKrzysztof Śmiszek
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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