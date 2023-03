Białkowska: nie da się w tej chwili utrzymać tezy, że Jan Paweł II nie wiedział, nie zdawał sobie sprawy

To jest bardzo poważna rysa, która pojawiła się na pomniku Jana Pawła II. Dowiedzieliśmy się i jesteśmy pewni tego, że Karol Wojtyła miał wiedzę na temat wykorzystywania seksualnego w Kościele - mówiła w TVN24 Monika Białkowska, publicystka "Przewodnika Katolickiego". Komentowała reportaż "Franciszkańska 3" Marcina Gutowskiego, reportera "Czarno na białym".

Marcin Gutowski w najnowszym reportażu z cyklu "Bielmo" pokazał nieznane wcześniej fakty z życia Karola Wojtyły z czasów, gdy nie był papieżem. Reporter rozmawiał z ofiarami księży, którzy jeszcze w latach 60. podlegali kardynałowi Wojtyle. Dotarł do ludzi, którzy osobiście informowali go o przestępstwach popełnianych przez duchownych, i do kościelnych dokumentów potwierdzających działania i zaniechania Wojtyły.

Białkowska: nie da się utrzymać tezy, że Jan Paweł II nie wiedział

Monika Białkowska, publicystka "Przewodnika Katolickiego" gościła we wtorek rano w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24.

- To jest bardzo poważna rysa, która pojawiła się na pomniku Jana Pawła II, który nam wybudowano. Po tym, co Marcin pokazał w swoim filmie, po tym co wiemy, nie da się w tej chwili chyba utrzymać tezy, do której próbowano - wbrew faktom - nas przekonywać, że Jan Paweł II nie wiedział, nie zdawał sobie sprawy z tego, czym było wykorzystywanie seksualne, że Jan Paweł II dowiedział się o tym w latach 90. i był tym tak przerażony, że nie potrafił, nie miał możliwości i narzędzi podjąć działania - powiedziała.

Dodała, że z reportażu Gutowskiego "dowiedzieliśmy się i jesteśmy pewni tego, że wiedzę na ten temat miał".

- Nie jestem zwolenniczką burzenia pomników, na pewno nie burzenia ich zbyt szybko. Jeżeli już to raczej odkuwania z pomników tej grubej warstwy brązu, by zobaczyć pod nią, że każdy był człowiekiem. To absolutnie nie jest usprawiedliwienie dla zła, które się działo. Ale my z Jana Pawła II zrobiliśmy sobie wręcz bożka i wydaje nam się, że musiał w każdej sytuacji, w każdej chwili być jednoznaczny i absolutnie heroiczny. A to był człowiek, który miał jakieś swoje doświadczenia, obciążenia, popełniał błędy - przyznała publicystka.

Jej zdaniem nie należy mówić o "burzeniu pomników", bo "przed nami jest do wykonania inna, chyba nawet jeszcze ważniejsza sprawa". - Z tą świadomością, że wiedział o tych przypadkach, musimy się zacząć zastanawiać nad tym, co stało za tym, że reagował w taki, a nie inny sposób. Co było motywem podejmowania takich decyzji - wyjaśniała Białkowska.

Autor:ads/kab