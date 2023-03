Marcin Gutowski o reportażu z cyklu "Bielmo": odpowiedź na pytanie, co wiedział Karol Wojtyła, była rzeczywiście tam

Mam nadzieję, że ten reportaż zakończy dyskusję i festiwal rozmywania rzeczywistości - powiedział w TVN24 Marcin Gutowski, zapowiadając swój nowy materiał z cyklu "Bielmo" o Karolu Wojtyle. Reportaż "Franciszkańska 3" będzie miał premierę w TVN24 w poniedziałek wieczorem w "Czarno na białym", już teraz jest dostępny w TVN24 GO.

Marcin Gutowski w materiale "Franciszkańska 3" w "Czarno na białym" pokazał nieznane fakty z życia Karola Wojtyły z czasów, gdy nie był jeszcze papieżem. Reporter rozmawiał z ofiarami księży, którzy w latach 60. podlegali kardynałowi Wojtyle. Dotarł do ludzi, którzy osobiście informowali go o przestępstwach popełnianych przez duchownych, i do kościelnych dokumentów potwierdzających działania i zaniechania kardynała.

Gutowski: odpowiedź na pytanie, co wiedział Wojtyła, była rzeczywiście tam

W poranku "Wstajesz i wiesz" w TVN24 autor reportażu Marcin Gutowski mówił, że prace nad tym cyklem "Bielmo" rozpoczęły się 2,5 roku temu. - To było dwa i pół roku docierania krok po kroku, kropli do prawdy, do rzeczywistości, do odpowiedzi na pytanie, co wiedział Jan Paweł II o skandalu nadużyć seksualnych w Kościele - mówił.

- Kolejnym krokiem, który wiedzieliśmy, że musimy uczynić, był krok w kierunku czegoś, co jest blisko, co jest w Krakowie przy Franciszkańskiej 3. Okazało się, że odpowiedź na pytanie, co wiedział Karol Wojtyła, jeszcze jako kardynał, była rzeczywiście tam - podkreślił Gutowski.

Przy ulicy Franciszkańskiej 3 w Krakowie znajduje się Pałac Biskupi, miejsce symboliczne dla pontyfikatu Jana Pawła II. Tutaj mieszkał Karol Wojtyła jeszcze jako student seminarium duchownego, tutaj też przyjął w 1946 roku święcenia kapłańskie, a następnie - do czasu wyboru na papieża - pełnił z Franciszkańskiej 3 posługę arcybiskupa metropolity krakowskiego.

Gutowski: dokumenty były dla nas tylko punktem wyjścia

Jak zaznaczył reporter "Czarno na białym", wolałby, żeby wszystko, do czego doszedł i co pokazuje w reportażu, nie było prawdą. - Jednak naszym zadaniem jako dziennikarzy jest odsłanianie prawdy. Dzisiaj po 20.30 pokażemy dokumenty, świadków, do których docieraliśmy od wielu miesięcy. Również dokumenty kościelne, także te, które zdobywaliśmy za granicą. Są wśród nich listy kardynała Karola Wojtyły osobiście przez niego podpisywane, które świadczą, nie pozostawiając wątpliwości, w jaki sposób działał Karol Wojtyła jako metropolita krakowski wobec nadużyć w Kościele, i co zrobił z księżmi pedofilami - mówił.

Gutowski zwracał uwagę, że wobec odkrywanych wiele miesięcy dokumentów zespół "Czarno na białym" zachował dużą ostrożność. - One były dla nas tylko punktem wyjścia. Sprawdziliśmy każdy trop w każdym miejscu przez wiele miesięcy, posługując się różnymi metodami dziennikarskimi - relacjonował.

- Jak to wyglądało, czy to się udało, zobaczycie państwo sami dziś wieczorem w TVN24 - dodał Gutowski.

- Mam nadzieję, że ten reportaż zakończy dyskusję i festiwal rozmywania rzeczywistości, udawania, że Jan Paweł II mógł nie wiedzieć. Po tej publikacji nie będziemy mieli już wątpliwości, że wiedział i to na długo przed tym, kiedy został papieżem. Teraz, brzydko mówiąc, piłeczka jest po stronie Kościoła - ocenił autor reportażu.

