Polska

Co dalej z Ziobrą? Sikorski: rozmawiałem z wysokim przedstawicielem Departamentu Stanu

Czy USA mogą unieważnić wizę Zbigniewa Ziobry? Radosław Sikorski odpowiada
Radosław Sikorski, szef MSZ, mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 o sprawie Zbigniewa Ziobry, który uciekł do USA. Przekazał, że rozmawiał o tej kwestii z ważnymi przedstawicielami USA. Mówił też, że decyzja o ewentualnym unieważnieniu wizy Ziobry leży po stronie władz amerykańskich.

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro uciekł z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Prokuratura Krajowa potwierdziła, że opuścił strefę Schengen z lotniska w Mediolanie. Ziobro przekraczając granicę USA miał posłużyć się wizą "członka zagranicznych mediów".

Sprawę komentował wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski w sobotnich "Faktach po Faktach" w TVN24. Był pytany między innymi o to, czy Polska wystąpiła do USA o informacje dotyczące Ziobry i tego, jak wjechał do USA.

- To było przedmiotem mojej rozmowy i z ambasadorem USA w Warszawie, i - dosłownie przedwczoraj na marginesie spotkania ministerialnego NATO - z wysokim przedstawicielem Departamentu Stanu. To jest coś, co podnosi też w swoich rozmowach minister sprawiedliwości - powiedział.

Dopytywany, czy rozmawiał o Ziobrze z Marco Rubio - sekretarzem stanu USA, odparł: - Rozmawiałem z nim, ale o sprawach wojska. Dziękowałem mu za decyzję Donalda Trumpa. Ale tam była też jedna z jego zastępczyń.

Mogą unieważnić wizę?

Sikorski był też pytany, czy Stany Zjednoczone mogą unieważnić wizę byłego ministra sprawiedliwości. - Oczywiście, że mogą, tak samo jak my byśmy mogli - odparł.

Zwrócił też uwagę, że aby otrzymać wizę dziennikarską, należy przedstawić list polecający z redakcji, który stwierdza, że osoba podająca się za dziennikarza naprawdę nim jest. - Po pierwsze powstaje pytanie, kto taki list polecający Zbigniewowi Ziobrze, który dziennikarzem nie jest, dał - dodał. Ziobro występuje od niedawna w zbliżonej do PiS Telewizji Republika jako "korespondent" w USA.

- Po drugie wizy to są suwerenne decyzje każdego kraju, tym bardziej jeśli ktoś łamie zasady jej przyznania. A Zbigniew Ziobro, wiceprezes PiS-u, mówi, że będzie działał tam na rzecz polonii amerykańskiej, czy jeździł z tournée politycznym po Stanach Zjednoczonych. To nie jest działalność dziennikarska - kontynuował Sikorski.

Wicepremier zwrócił też uwagę, że pojawiają się sprzecznie informacje odnośnie dokumentów, jakich używa Ziobro - mianowicie, czy dysponuje on tzw. paszportem genewskim, czy dokumentami węgierskimi. W tym drugim przypadku strona węgierska mogłaby unieważnić te dokumenty, o co - jak mówił Sikorski - strona polska już się zwróciła.

- Wtedy powstaje pytanie: jeśli Ziobro ma nieważne dokumenty podróży, to czy w nieważnych dokumentach może być ważna wiza? - pytał retorycznie.

