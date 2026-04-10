Polska

Co dalej z Ziobrą? "Żeby mieć dobry humor, to nie trzeba było robić tyle złego"

Czarzasty: nie ma takiego kraju, w którym Ziobro i Romanowski będą się ukrywali do końca życia
Nie ma takiego kraju dla potencjalnych przestępców i ludzi, którzy mają zarzuty, w którym do końca życia będą się ukrywali - ocenił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, komentując sytuację przebywających na Węgrzech Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. W najbliższy weekend odbędą się tam wybory parlamentarne. Sondażowy lider zapowiedział, że jeśli wygra, Ziobro i Romanowski będą musieli opuścić kraj. Na konferencji prasowej Czarzasty mówił też o postępie prac nad prezydenckim projektem ustawy tzw. SAFE zero procent.

- W sprawie pana Ziobry i w sprawie pana Romanowskiego mogę powiedzieć jedną rzecz, którą powtarzam bez przerwy. Wcześniej czy później będziecie panowie polskiemu wymiarowi sprawiedliwości podlegali. Jeżeli, tak jak wasz lider, pan prezes Jarosław Kaczyński mówił, jesteście niewinni, to wróćcie do Polski i stańcie przed polskim sądem - powiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty na piątkowej konferencji prasowej.

W najbliższą niedzielę na Węgrzech odbędą się w wybory parlamentarne. Lider opozycji, która prowadzi w sondażach, Peter Magyar zapowiedział, że w przypadku jego wygranej Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski będą musieli opuścić Węgry.

Jak donosi portal Wirtualna Polska, na Węgry pojechało kilkunastu posłów PiS, którzy chcą wesprzeć premiera Viktora Orbana na ostatniej prostej przed wyborami. Są wśród nich Michał Wójcik, Maria Kurowska, Jan Kanthak i Mariusz Gosek. Mają oni także spotkać się z Ziobrą i Romanowskim.

Wójcik pochwalił się na X zdjęciem z Budapesztu. "Wspieramy Victora Orbana" [pisownia oryginalna - red.] - zadeklarował.

Czarzasty o Ziobrze. "Nie trzeba było robić tyle złego"

- Bez względu na to, kto wygra te wybory, to dla potencjalnych przestępców i ludzi, którzy mają zarzuty postawione, nie ma takiego kraju, w którym do końca życia będą się ukrywali - podkreślił marszałek Sejmu. Jak dodał, "nie miałbym dobrego humoru, jeżeli chodzi o pana Ziobrę". - Żeby mieć dobry humor, to nie trzeba było robić tyle złego, jak się było w Polsce - powiedział.

Ponad połowa nie wierzy w uczciwe wybory. "W tym roku stawka jest naprawdę wysoka"
- Trzymam kciuki za węgierską opozycję. Myślę, że te standardy, które wprowadził pan premier Orban, podobają się niektórym partiom politycznym w Polsce. Jeżeli chodzi o mnie, są mi bardzo odległe - zaznaczył Czarzasty.

Sprawa Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro - według jego obrońców - jest objęty ochroną międzynarodową przez władze Węgier, które uznały, że grożą mu w Polsce prześladowania polityczne. Ziobro oświadczył, że pozostanie za granicą do czasu, gdy w Polsce "zostaną przywrócone rzeczywiste gwarancje praworządności".

Prokuratura zarzuca mu między innymi, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Według śledczych Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, między innymi wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Ziobro i Romanowski nie byli pierwsi. Kto przecierał "azylowy szlak"
Prokuratura zarzuca też Ziobrze, że zdecydował o nielegalnym przekazaniu z Funduszu Sprawiedliwości 25 milionów złotych CBA na zakup Pegasusa oraz 14 milionów złotych na remont Prokuratury Krajowej mimo braku podstaw prawnych.

5 lutego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie Ziobry, a 6 lutego prokurator wszczął poszukiwania listem gończym.

Były zastępca Ziobry, Marcin Romanowski, również przebywa na Węgrzech. Za Romanowskim wydano europejski nakaz aresztowania (ENA). Dla Ziobry prokuratura wnioskuje o to samo.

W przypadku Romanowskiego, który w latach 2019-2023 był wiceszefem MS nadzorującym Fundusz Sprawiedliwości, prokuratura zarzuciła mu popełnienie 11 przestępstw, m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów na pieniądze z tego funduszu.

Projekt Nawrockiego "w pogłębionej analizie"

Na piątkowej konferencji prasowej marszałek Sejmu mówił też o pracach nad prezydenckim projektem ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych, tzw. SAFE zero procent. - W tej chwili pierwsza opinia, którą żeśmy zamówili w ramach Biura Legislacyjnego oraz BEOS-u [Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji - red.], mówi o tym, że ta ustawa jest niezgodna z konstytucją. W związku z tym poprosiliśmy o pogłębioną, większą analizę. Powoli będziemy się projektowi tej ustawy przyglądali - opisał Czarzasty. 

"Zero konkretów". Co wiadomo o prezydenckim programie SAFE?
Odniósł się również do zysku Narodowego Banku Polskiego, z którego to, według prezydenckiego projektu, wydatki na polskie wojsko mają być finansowane. - Wbrew temu, co prezydent Nawrocki opowiada i wbrew temu, co PiS opowiada, zysk Narodowego Banku Polskiego, jeżeli się pojawi - a przypomnę, że skumulowana strata w tej chwili wynosi 100 miliardów złotych - pojawi się na koniec tego roku. Następnie zostanie wykazany i zatwierdzony potencjalnie przez Radę Polityki Pieniężnej w maju przyszłego roku - tłumaczył Czarzasty. 

- W związku z tym opowieści pana Nawrockiego, tak samo wiarygodne, jak pana Kaczyńskiego, że te pieniądze się pojawią jutro, po prostu są powieściami z cyklu bajki [z] mchu i paproci - ocenił.

Przerobili pomysł prezydenta. Nowy projekt w Sejmie
Marszałek Sejmu przypomniał też, że mimo prezydenckiego weta do Polski trafią pieniądze z unijnego programu pożyczek SAFE. - Chcę państwa uspokoić, jeżeli chodzi o SAFE, o 184 miliardy, których pan prezydent Nawrocki nie podpisał. Polski rząd sprowadzi do Polski i wykorzysta te pieniądze tak, jak mówił, to znaczy w 90 procentach będą to zamówienia z polskich firm - powiedział Włodzimierz Czarzasty. Jak dodał, za granicą będą kupowane tylko te rzeczy, "których w Polsce nie można wyprodukować i zamówić".

Mikołaj Gątkiewicz
Czytaj także:
Keir Starmer
"Mam dość tego". Obwinia Putina i Trumpa
Świat
imageTitle
Lewandowski na okładce słynnej gazety. "Weźcie mnie"
EUROSPORT
shutterstock_2400636179
Śledztwo wobec OpenAI. Prokuratora sprawdza ChatGPT przed IPO
BIZNES
imageTitle
Liczne wyróżnienia dla Polaka na osłodę po odpadnięciu z Ligi Mistrzów
Najnowsze
Żandarmeria Wojskowa
Fragment rakiety w sadzie. Na miejscu żandarmeria
Lublin
Lotnisko na Okęciu
Ostrzeżenie przed brakami paliwa dla samolotów. "W ciągu następnych trzech tygodni"
BIZNES
Widok z kapsuły Orion w czasie misji Artemis I
Kontakt z astronautami urwie się na sześć minut. To zobaczą przez okno
METEO
Balony przy Jeziorze Kruklin
Liczne balony nad Polską. Wiadomo, co przenosiły
Olsztyn
Wielka akcja policji, 11 osób zatrzymanych
11 zatrzymanych, 9 lokalizacji, 70 policjantów. Uderzenie w mafię sterydową
WARSZAWA
palec obraczka shutterstock_2739589103_1
Mają o 80 procent niższe ryzyko raka. Ten czynnik zaskakuje
Zdrowie
Ciężarówki
Coraz więcej towarów z Dalekiego Wschodu trafia do Europy przez Polskę
BIZNES
Trybunał o "suwerennej prerogatywie" prezydenta? Jak powstała fałszywka
Trybunał o "suwerennej prerogatywie" prezydenta? Jak powstała fałszywka
Zuzanna Karczewska
porsche taycan - Nikita Volodko shutterstock_2582186949
Dostawy Porsche spadają. Firma zapowiada cięcia kosztów i nowe modele
BIZNES
19-latce grozi 10 lat więzienia
19-latce przekazał ponad milion złotych
Lublin
Recepta wzbudziła wątpliwości pracownika apteki (zdjęcie ilustracyjne)
Bez własnych leków nie obronimy się. Alarmujący raport
Piotr Wójcik
Śmierć ciężarnej w szpitalu przy Madalińskiego
Utrudnianie śledztwa po tragedii w szpitalu. Reakcja stołecznego ratusza
WARSZAWA
Wiosna, słońce, ciepło
Już wkrótce ma być nawet 18 stopni
METEO
imageTitle
Magda Linette walczy dla Polski
RELACJA
Prace na ulicy Okrzei
Duchy dawnej Warszawy pod chodnikiem
WARSZAWA
Afrika Bambaataa
Nie żyje legenda hip-hopu
Kultura i styl
43-latek usłyszał zarzuty
Pobił, bo przeszkadzały mu kostki do gry
Katowice
imageTitle
Słynne prezenty od Jacka Magiery. Tą pasją zarażał innych
EUROSPORT
Był pijany, ma dożywotni zakaz prowadzenia aut i był poszukiwany za wcześniejszą jazdę po alkoholu
Pijany, poszukiwany, z dożywotnim zakazem
Opole
Członek gangu narkotykowego w rękach "łowców
Wpadł w ręce "łowców głów"
Katowice
Pożar auta w Elblągu
Pożar samochodu w centrum miasta. Kierowca zdążył wyjść. Nagranie
Olsztyn
Przymrozki, mróz, zimno, lód
Alarmy IMGW niemal w całej Polsce
METEO
Napis głosi "Ziemia nie kłamie"
Obok pomnika w Jedwabnem stanęły kontenery. "Prowokacja"
Białystok
7 min
1004_sw_sachajko
Hołownia w formie. "Ale zobaczcie, jaki złośliwy kolega. Prymus taki"
Sejm Wita
Chicago USA ludzie ulica tłum przechodnie
Inflacja w USA szybuje. Dane za marzec
BIZNES
Żądają od prezesa wypowiedzeń zmieniających i wypłaty odpraw
Huta przenosi się na drugi koniec Polski, pracownicy żądają odpraw
Tomasz Mikulicz

