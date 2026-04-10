Polska Co dalej z Ziobrą? "Żeby mieć dobry humor, to nie trzeba było robić tyle złego" Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Czarzasty: nie ma takiego kraju, w którym Ziobro i Romanowski będą się ukrywali do końca życia

- W sprawie pana Ziobry i w sprawie pana Romanowskiego mogę powiedzieć jedną rzecz, którą powtarzam bez przerwy. Wcześniej czy później będziecie panowie polskiemu wymiarowi sprawiedliwości podlegali. Jeżeli, tak jak wasz lider, pan prezes Jarosław Kaczyński mówił, jesteście niewinni, to wróćcie do Polski i stańcie przed polskim sądem - powiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty na piątkowej konferencji prasowej.

W najbliższą niedzielę na Węgrzech odbędą się w wybory parlamentarne. Lider opozycji, która prowadzi w sondażach, Peter Magyar zapowiedział, że w przypadku jego wygranej Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski będą musieli opuścić Węgry.

Jak donosi portal Wirtualna Polska, na Węgry pojechało kilkunastu posłów PiS, którzy chcą wesprzeć premiera Viktora Orbana na ostatniej prostej przed wyborami. Są wśród nich Michał Wójcik, Maria Kurowska, Jan Kanthak i Mariusz Gosek. Mają oni także spotkać się z Ziobrą i Romanowskim.

Wójcik pochwalił się na X zdjęciem z Budapesztu. "Wspieramy Victora Orbana" [pisownia oryginalna - red.] - zadeklarował.

Czarzasty o Ziobrze. "Nie trzeba było robić tyle złego"

- Bez względu na to, kto wygra te wybory, to dla potencjalnych przestępców i ludzi, którzy mają zarzuty postawione, nie ma takiego kraju, w którym do końca życia będą się ukrywali - podkreślił marszałek Sejmu. Jak dodał, "nie miałbym dobrego humoru, jeżeli chodzi o pana Ziobrę". - Żeby mieć dobry humor, to nie trzeba było robić tyle złego, jak się było w Polsce - powiedział.

- Trzymam kciuki za węgierską opozycję. Myślę, że te standardy, które wprowadził pan premier Orban, podobają się niektórym partiom politycznym w Polsce. Jeżeli chodzi o mnie, są mi bardzo odległe - zaznaczył Czarzasty.

Sprawa Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro - według jego obrońców - jest objęty ochroną międzynarodową przez władze Węgier, które uznały, że grożą mu w Polsce prześladowania polityczne. Ziobro oświadczył, że pozostanie za granicą do czasu, gdy w Polsce "zostaną przywrócone rzeczywiste gwarancje praworządności".

Prokuratura zarzuca mu między innymi, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Według śledczych Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, między innymi wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Prokuratura zarzuca też Ziobrze, że zdecydował o nielegalnym przekazaniu z Funduszu Sprawiedliwości 25 milionów złotych CBA na zakup Pegasusa oraz 14 milionów złotych na remont Prokuratury Krajowej mimo braku podstaw prawnych.

5 lutego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie Ziobry, a 6 lutego prokurator wszczął poszukiwania listem gończym.

Były zastępca Ziobry, Marcin Romanowski, również przebywa na Węgrzech. Za Romanowskim wydano europejski nakaz aresztowania (ENA). Dla Ziobry prokuratura wnioskuje o to samo.

W przypadku Romanowskiego, który w latach 2019-2023 był wiceszefem MS nadzorującym Fundusz Sprawiedliwości, prokuratura zarzuciła mu popełnienie 11 przestępstw, m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów na pieniądze z tego funduszu.

Projekt Nawrockiego "w pogłębionej analizie"

Na piątkowej konferencji prasowej marszałek Sejmu mówił też o pracach nad prezydenckim projektem ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych, tzw. SAFE zero procent. - W tej chwili pierwsza opinia, którą żeśmy zamówili w ramach Biura Legislacyjnego oraz BEOS-u [Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji - red.], mówi o tym, że ta ustawa jest niezgodna z konstytucją. W związku z tym poprosiliśmy o pogłębioną, większą analizę. Powoli będziemy się projektowi tej ustawy przyglądali - opisał Czarzasty.

Odniósł się również do zysku Narodowego Banku Polskiego, z którego to, według prezydenckiego projektu, wydatki na polskie wojsko mają być finansowane. - Wbrew temu, co prezydent Nawrocki opowiada i wbrew temu, co PiS opowiada, zysk Narodowego Banku Polskiego, jeżeli się pojawi - a przypomnę, że skumulowana strata w tej chwili wynosi 100 miliardów złotych - pojawi się na koniec tego roku. Następnie zostanie wykazany i zatwierdzony potencjalnie przez Radę Polityki Pieniężnej w maju przyszłego roku - tłumaczył Czarzasty.

- W związku z tym opowieści pana Nawrockiego, tak samo wiarygodne, jak pana Kaczyńskiego, że te pieniądze się pojawią jutro, po prostu są powieściami z cyklu bajki [z] mchu i paproci - ocenił.

Marszałek Sejmu przypomniał też, że mimo prezydenckiego weta do Polski trafią pieniądze z unijnego programu pożyczek SAFE. - Chcę państwa uspokoić, jeżeli chodzi o SAFE, o 184 miliardy, których pan prezydent Nawrocki nie podpisał. Polski rząd sprowadzi do Polski i wykorzysta te pieniądze tak, jak mówił, to znaczy w 90 procentach będą to zamówienia z polskich firm - powiedział Włodzimierz Czarzasty. Jak dodał, za granicą będą kupowane tylko te rzeczy, "których w Polsce nie można wyprodukować i zamówić".

