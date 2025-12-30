Co dalej z ustawą o osobie najbliższej? Katarzyna Kotula: liczę na panią prezydentową

Kotula: ustawa o statusie osoby najbliższej nie jest niczym kontrowersyjnym

We wtorek rząd przyjął projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Regulacja zakłada możliwość zawarcia umowy cywilnoprawnej między dwoma pełnoletnimi osobami tej samej albo różnych płci rejestrowanej w urzędzie stanu cywilnego, ale podpisywanej przed notariuszem.

Kotula: ustawa o osobie najbliższej nie jest niczym kontrowersyjnym

Sekretarz stanu w kancelarii premiera Katarzyna Kotula przekazała w "Faktach po Faktach" w TVN24, że projekt trafił już do Sejmu i liczy na to, że jego pierwsze czytanie odbędzie się jeszcze w styczniu przyszłego roku.

Ministra pytana, jak zamierza przekonać prezydenta Karola Nawrockiego do podpisania nowego prawa, zaznaczyła, że ustawa "nie jest niczym kontrowersyjnym, nie zmienia stanu cywilnego", nie zawiera "zapisów dotyczących dzieci" czy nie tworzy "quasi-małżeństw".

- Nieformalnie, podczas różnych okazji, rozmawiałam z ministrami z Pałacu Prezydenckiego, pytając, czy będzie gotowość i otwartość (do podpisania tej ustawy - red.). Uznaliśmy, że czekamy, aż ustawa zostanie przyjęta przez rząd i wysłana do Sejmu - zdradziła Kotula.

Zwróciła przy tym uwagę, że "rodzina pana prezydenta też jest rodziną patchworkową". - Liczę na pana prezydenta i także na panią prezydentową (Martę Nawrocką - red.), bo widzę, że jest zaangażowana w różne inicjatywy społeczne. Mam nadzieję, że z panią prezydentową ja i Urszula Pasławska będziemy mogły się spotkać. Mam nadzieję, że pani prezydentowa wyrazi zainteresowanie tym tematem - powiedziała ministra.

"Będę walczyć, żeby ta zmiana się dokonała. Już czas"

Kotula przekonywała, że na wypadek weta ze strony prezydenta, rząd "oczywiście ma plan B". Dopytywana, czy jest nim inicjatywa referendalna, nie przesądziła. - Niezależnie czy będę w rządzie, czy będę posłanką, do końca swojej aktywności politycznej będę walczyć o to, żeby ta zmiana w polskim prawie się dokonała. Już czas. (...) Nie będę dziś mówić o planie B, bo jestem skupiona na planie A - zaznaczyła.

- Dowiozłam tę ustawę do rządu, zajęło to nam dwa lata - podkreśliła Kotula. Wskazała, że wymagało to od niej "wielu prób i ogromu cierpliwości". - Ale jesteśmy po ważnym kroku, który jest krokiem milowym - oceniła.

Ministra podkreśliła też, że "po raz pierwszy w historii rząd przyjął ustawę, która reguluje kwestie związków dzisiaj nieformalnych". - To jest i wykonanie artykułu konstytucji, który mówi o równym traktowaniu, niedyskryminacji, i także punktu umowy koalicyjnej, który też mówi o tym, że nie możemy nikogo dyskryminować ze względu na orientację seksualną - wskazała Katarzyna Kotula.

