Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Co dalej z ustawą o osobie najbliższej? Katarzyna Kotula: liczę na panią prezydentową

Katarzyna Kotula
Kotula: ustawa o statusie osoby najbliższej nie jest niczym kontrowersyjnym
Nieformalnie rozmawiałam z ministrami z Pałacu Prezydenckiego i pytałam ich, czy będzie otwartość ze strony prezydenta Karola Nawrockiego na podpisanie ustawy o osobie najbliższej - powiedziała w "Faktach po Faktach" w TVN24 Katarzyna Kotula. Ministra wyraziła też nadzieję na spotkanie w tej sprawie z pierwszą damą Martą Nawrocką.

We wtorek rząd przyjął projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Regulacja zakłada możliwość zawarcia umowy cywilnoprawnej między dwoma pełnoletnimi osobami tej samej albo różnych płci rejestrowanej w urzędzie stanu cywilnego, ale podpisywanej przed notariuszem.

Ustawa o statusie osoby najbliższej. Jest decyzja rządu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ustawa o statusie osoby najbliższej. Jest decyzja rządu

Kotula: ustawa o osobie najbliższej nie jest niczym kontrowersyjnym

Sekretarz stanu w kancelarii premiera Katarzyna Kotula przekazała w "Faktach po Faktach" w TVN24, że projekt trafił już do Sejmu i liczy na to, że jego pierwsze czytanie odbędzie się jeszcze w styczniu przyszłego roku.

Ministra pytana, jak zamierza przekonać prezydenta Karola Nawrockiego do podpisania nowego prawa, zaznaczyła, że ustawa "nie jest niczym kontrowersyjnym, nie zmienia stanu cywilnego", nie zawiera "zapisów dotyczących dzieci" czy nie tworzy "quasi-małżeństw".

- Nieformalnie, podczas różnych okazji, rozmawiałam z ministrami z Pałacu Prezydenckiego, pytając, czy będzie gotowość i otwartość (do podpisania tej ustawy - red.). Uznaliśmy, że czekamy, aż ustawa zostanie przyjęta przez rząd i wysłana do Sejmu - zdradziła Kotula.

Zwróciła przy tym uwagę, że "rodzina pana prezydenta też jest rodziną patchworkową". - Liczę na pana prezydenta i także na panią prezydentową (Martę Nawrocką - red.), bo widzę, że jest zaangażowana w różne inicjatywy społeczne. Mam nadzieję, że z panią prezydentową ja i Urszula Pasławska będziemy mogły się spotkać. Mam nadzieję, że pani prezydentowa wyrazi zainteresowanie tym tematem - powiedziała ministra.

Kotula: w sprawie ustawy o osobie najbliższej liczę także na panią prezydentową
Źródło: TVN24

"Będę walczyć, żeby ta zmiana się dokonała. Już czas"

Kotula przekonywała, że na wypadek weta ze strony prezydenta, rząd "oczywiście ma plan B". Dopytywana, czy jest nim inicjatywa referendalna, nie przesądziła. - Niezależnie czy będę w rządzie, czy będę posłanką, do końca swojej aktywności politycznej będę walczyć o to, żeby ta zmiana w polskim prawie się dokonała. Już czas. (...) Nie będę dziś mówić o planie B, bo jestem skupiona na planie A - zaznaczyła.

- Dowiozłam tę ustawę do rządu, zajęło to nam dwa lata - podkreśliła Kotula. Wskazała, że wymagało to od niej "wielu prób i ogromu cierpliwości". - Ale jesteśmy po ważnym kroku, który jest krokiem milowym - oceniła.

Ministra podkreśliła też, że "po raz pierwszy w historii rząd przyjął ustawę, która reguluje kwestie związków dzisiaj nieformalnych". - To jest i wykonanie artykułu konstytucji, który mówi o równym traktowaniu, niedyskryminacji, i także punktu umowy koalicyjnej, który też mówi o tym, że nie możemy nikogo dyskryminować ze względu na orientację seksualną - wskazała Katarzyna Kotula.

OGLĄDAJ: "Nazwa jest wtórna. Ważne, co jest w tej ustawie"
pc

"Nazwa jest wtórna. Ważne, co jest w tej ustawie"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Sebastian Zakrzewski/kg

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Katarzyna KotulaRząd Donalda TuskaZwiązki partnerskieKarol NawrockiMarta NawrockaKoalicja 15 października
Czytaj także:
Zablokowana S7
"Śnieg cały czas sypie. Nie mamy nic do jedzenia ani picia"
METEO
imageTitle
Polak w drodze po miliony. "To dla mnie duża sprawa"
EUROSPORT
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski w Mar-a-Lago
Wojska USA w Ukrainie? Zełenski: omawiamy to
Świat
Grzegorz Braun
Profesor Dudek w "Kropce nad i": nagle Braun ukradł efekt Nawrockiego PiS-owi
imageTitle
Noriaki Kasai futbolu nie ma dość. "Moja pasja się nie zmieniła"
EUROSPORT
Frombork
Cofka na północy Polski. Czym jest to niebezpieczne zjawisko
METEO
Akcja służb w Radzewie
Kobieta i siedmioletnie dziecko wpadli do zamarzniętego stawu. Są w stanie krytycznym
Poznań
Wyciąg narciarski
Awaria wyciągu narciarskiego, ewakuowano kilkadziesiąt osób
Kraków
Elbląg
Problemy na drogach i na lotnisku, zatrzymane pociągi. "Miejscami trudna sytuacja"
RELACJA
imageTitle
Poznaliśmy wszystkich uczestników 1/8 finału Pucharu Narodów Afryki
EUROSPORT
WARSZAWA KONFERENCJA WICEMINISTRA STANDERSKIEGO
Nowa usługa w rządowej aplikacji
BIZNES
Odnowiony pociąg SKM typu elf
Awaria na kolei pod Warszawą, były utrudnienia
WARSZAWA
Awaria ciepłownicza na Pradze Północ
Mieszkańców ponad 120 budynków czeka noc bez ogrzewania
WARSZAWA
Karol Nawrocki, Sławomir Cenckiewicz i Adam Andruszkiewicz podczas spotkania z żołnierzami 24.12.2025 r. (efekt rozmycia nałożony przez tvn24.pl)
Zamieszanie wokół zdjęcia z mapą i Nawrockim. Fotograf prezydenta komentuje
Sebastian Zakrzewski
Przejście dla pieszych na Marszałkowskiej
"Liczby potwierdzają - przejście było i jest potrzebne"
WARSZAWA
Samochody są uwięzione w zaspach
Utknęli w autach na zasypanych drogach
Olsztyn
imageTitle
"Ogromna ulga". Jokić poznał diagnozę uszkodzonego kolana
EUROSPORT
Noc, śnieg
Gdzie w nocy i w środę spadnie najwięcej śniegu
METEO
Mark Zuckerberg
Ten zakup "może wywołać oburzenie w Waszyngtonie i Pekinie"
BIZNES
imageTitle
Przeprowadzono sekcję zwłok reprezentanta Norwegii
EUROSPORT
Prokurator Ewa Wrzosek
Prokuratura zdecydowała w sprawie Ewy Wrzosek
warszawa snieg zima ulica AdobeStock_191551488
Śnieg w Warszawie i okolicach. "Są i będą trudne chwile"
METEO
Zamieć śnieżna w Warszawie, 30 grudnia 2025 roku
Śnieżyca w Warszawie, trudne warunki na drogach
WARSZAWA
Tusk Helsinki
Tusk zwołał pilną naradę wojewodów
imageTitle
"Pozostaje pod stałą opieką zespołu medycznego". Koniec sezonu dla Amerykanki
EUROSPORT
Strażnicy miejscy zauważyli rozbite auto
Rozbite auto i historia o nieznajomym, który chciał się przejechać
WARSZAWA
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wróci po wakacjach
Zmiany w zasiłku opiekuńczym. Rząd przyjął projekt
BIZNES
imageTitle
"Niesamowita symbolika". Odebrał Kubackiemu rekord na jego oczach
EUROSPORT
Myszołów potrzebował pomocy
Ranny myszołów leżał na grobli
Katowice
Zima noc śnieg
Atak zimy. Alarmy najwyższego stopnia
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica