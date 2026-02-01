Logo strona główna
Polska

Co dalej z Polską 2050? "W najbliższych godzinach czekają nas ważne decyzje polityczne"

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Politolog Rafał Chwedoruk o sytuacji w Polsce 2050
Źródło: TVN24
Polska 2050 wybrała przewodniczącą. Pozostaje jednak pytanie o przyszłość ugrupowania. Zdaniem politologów nie ma ono widoków na dostanie się do Sejmu w kolejnych wyborach. Co mogą zrobić politycy? Jest kilka możliwości.

Zdaniem doktora habilitowanego Rafała Chwedoruka z Uniwersytetu Warszawskiego Polska 2025 "nigdy nie powróci do statusu partii podmiotowej" - formacji numer dwa w koalicji rządzącej.

- Przy najbardziej optymistycznych scenariuszach ta droga jest niemożliwa do powtórzenia z tego względu, że partia nie wpisała się w żadne fundamentalne spory w polskim społeczeństwie, gdzie mogłaby obsługiwać interesy i ziszczać poglądy istotnej części obywateli. Poza tym nie ma możliwości organizacyjnych, by wrócić samodzielnie do parlamentu - ocenił Rafał Chwedoruk.

Dodał, że sytuacja, w której obecnie znalazła się Polska 2050, oznacza, że mogłaby obrać jedną z dwóch dróg, aby próbować przetrwać.

- Jedna z nich to odróżnianie się od Platformy Obywatelskiej i Lewicy, czyli - mówiąc wprost - straszenie ich możliwością rozmów z prawicą, czy nawet zerwaniem koalicji. Druga droga to koncyliacja, by znaleźć się na listach Koalicji Obywatelskiej w kolejnych wyborach. Zwycięstwo Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz oznacza, że ci działacze, którzy przy niej pozostali, wybrali drogę ryzyka i nacisku na Platformę Obywatelską w nadziei na to, że w ten sposób uda się uzyskać więcej aniżeli drogą koncyliacji - podkreślił politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Źródło: Darek Delmanowicz/PAP

Pytania o przyszłość Polski 2050 i "chwila próby" dla rządu

Profesor Sławomir Sowiński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie powiedział, że wynik głosowania jest zaskakujący z punktu widzenia posłów Polski 2050, którzy woleliby większą stabilność i bliższy związek z Koalicją Obywatelską.

- Tu jednak głosowali działacze, którzy, tak jak posłowie, nie są beneficjentami układu politycznego i pamiętają Polskę 2050 jako ruch bardziej niezależny, a momentami nawet rebeliancki. To rozstrzygnięcie nie przywróci wiarygodności partii, natomiast w najbliższych godzinach czekają nas ważne decyzje polityczne. Pojawia się pytanie, czy klub parlamentarny pozostanie w całości, czy zwolennicy Pauliny Hennig-Kloski uznają przywództwo Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz - zastanawiał się politolog.

Jeszcze przed rozstrzygnięciem Szymon Hołownia w "Kropce nad i" groził odejściem z partii ze "znaczną grupą osób" >>>

- To również chwila próby, pewnego przesilenia dla koalicji rządzącej - ocenił Sowiński, dodając, że ciekawe, co zrobi Donald Tusk i czy "postawi nowe warunki Polsce 2050".

- Nie zakładam, by premier Donald chciał być teraz stawiany pod ścianą i miałby być tą osobą, która będzie spełniać nowe oczekiwania. W tle jest jednak straszak w postaci przyspieszonych wyborów, na które prawica nie jest gotowa. Być może premier będzie chciał używać tego straszaka, jeśli Polska 2050 nie podporządkuje się koalicji - opisał.

Klatka kluczowa-199608
Profesor Sławomir Sowiński o sytuacji w Polsce 2050
Źródło: TVN24

Zdaniem profesora Sowińskiego, przyszłość partii rysuje się w ciemnych barwach. - Jeśli ci politycy mają jakąkolwiek przyszłość, to już pod innymi sztandarami - stwierdził.

Z kolei w opinii profesor Ewy Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego, najważniejszym celem dla Polski 2050 będzie utrzymanie się w całości do 2027 roku, ponieważ jakiekolwiek podziały, wbrew oczekiwaniom niektórych polityków partii, będą dla niej niekorzystne.

Trzy wolty Hołowni. I jeszcze więcej pytań
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trzy wolty Hołowni. I jeszcze więcej pytań

Sebastian Zakrzewski, Patryk Michalski

- Druga kwestia jest taka, że będziemy mieli do czynienia z kobiecym przywództwem politycznym. Dla badaczy, analityków jest ważne to, w jaki sposób to przywództwo będzie realizowane. Istotne jest też to, jak pani Pełczyńska-Nałęcz będzie w stanie zagospodarować kompetencje swoich kolegów i koleżanek, a zwłaszcza Pauliny Hennig-Kloski oraz czy wykorzysta kompetencje, czyli znajomość polityki oraz kwestii programowych - powiedziała Ewa Marciniak.

Wybory na przewodniczącą Polski 2050

W powtórzonej w sobotę drugiej turze wyborów w Polsce 2050 mierzyły się Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz - ministra funduszy i polityki regionalnej, dotychczasowa pierwsza wiceprzewodnicząca Polski 2050 oraz Paulina Hennig-Kloska - ministra klimatu i środowiska, jedna z wiceprzewodniczących ugrupowania.

Jest nowa przewodnicząca Polski 2050. "Dziękuję za zaufanie"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jest nowa przewodnicząca Polski 2050. "Dziękuję za zaufanie"

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zdobyła 350 głosów, a jej rywalka - 309. Uprawnionych do głosowania było około 800 działaczy z całej Polski. Internetowe głosowanie trwało od godziny 16 do 22. By uniknąć błędów z głosowania przeprowadzonego 12 stycznia, zdecydowano się na użycie innego systemu informatycznego.

pc

TVN24 HD

pc
Autorka/Autor: mm/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Darek Delmanowicz/PAP

