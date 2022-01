czytaj dalej

Straż graniczna poinformowała we wtorek, że ruszyła budowa zapory na granicy polsko-białoruskiej. "To największa inwestycja budowlana w historii Straży Granicznej. Długość bariery to 186 kilometrów, koszt jej budowy to 1,6 miliarda złotych" - przekazano.