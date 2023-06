Pełnomocniczka rodziny zmarłej pani Doroty: pozbawiono ją prawa decyzji, czy chce ryzykować swoim życiem

Nie poinformowano pacjentki o tym, że szanse na utrzymanie ciąży są minimalne, a w jej przypadku każda godzina może nieść ogromne ryzyko utraty życia i zdrowia, co się ziściło - mówiła w TVN24 mecenas Jolanta Budzowska, pełnomocniczka rodziny zmarłej pani Doroty. Jak dodała, w tej sprawie "mamy do czynienia z błędem medycznym".

- W obu przypadkach w mojej ocenie mamy do czynienia z błędem medycznym, z postępowaniem, które było niezgodne z algorytmami postępowania w takich sytuacjach. Lekarze nie zapobiegli śmierci, chociaż wszystko wskazuje na to, że można było zapobiec śmierci obu tych pacjentek - powiedziała.

- Co kierowało lekarzami? Nie do końca mogę o tym przesądzać. W przypadku pani Izabeli mamy dowody świadczące o tym, że lekarze obawiali się odpowiedzialności za nielegalną aborcję, natomiast w przypadku pani Doroty niewiele na to wskazuje. Aczkolwiek z tych faktów, o których już dzisiaj wiemy, można wnioskować, że lekarze od samego początku nie brali w ogóle pod uwagę takiego sposobu postępowania, leczenia, którego elementem byłoby wywołanie poronienia - dodała prawniczka.

"Pozbawiono jej prawa decyzji o tym, czy chce ryzykować swoim życiem"

Jak mówiła Budzowska, "kiedy pani Dorota trafiła do szpitala, stwierdzono w badaniu całkowite bezwodzie, a mimo to utrzymywano ją i jej męża w przekonaniu, że istnieją realne szanse na utrzymanie ciąży i że jedynym leczeniem, które zaproponowano - reżim łóżkowy - da się zapobiec ewentualnym niekorzystnym następstwom dla płodu i dla niej".

Budzowska: upłynęły dwie godziny, bo dzwoniono do wojewódzkiego konsultanta

Budzowska mówiła, że w przypadku pani Doroty "stwierdzono, że płód jest martwy", ale "nie wiadomo, kiedy do tego obumarcia płodu doszło, bo nie było to odpowiednio monitorowane".

- Niestety, w tym samym czasie stan pani Doroty był już krytyczny, to była ciężka kwasica metaboliczna, potwierdzona przez anestezjologa. Robiono wszystko, by utrzymać ją przy życiu, a mimo to upłynęły jeszcze dwie godziny, kiedy wykonano telefon do wojewódzkiego konsultanta do spraw ginekologii i położnictwa, który zatwierdził czy też samodzielnie podjął decyzję o tym, że należy ze wskazań życiowych usunąć już na tym etapie macicę wraz z płodem - powiedziała prawniczka.