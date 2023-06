Śmierć ciężarnej pani Doroty. Minister zdrowia o prawie "każdej kobiety w tym kraju"

Każda kobieta w tym kraju ma prawo, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia, do przerwania ciąży, czyli do aborcji. Te dwa warunki powinny być traktowane rozłącznie - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec przekazał, że w sprawie 33-letniej ciężarnej Doroty, która zmarła w szpitalu w Nowym Targu, doszło do naruszenia praw pacjentki.

Niedzielski: każda kobieta w Polsce ma prawo do aborcji w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia

- Każda kobieta w tym kraju ma prawo, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia, do przerwania ciąży, czyli do aborcji. Te dwa warunki powinny być traktowane rozłącznie - oświadczył minister zdrowia Adam Niedzielski .

- To prawo do przerywania ciąży zostało również na moją prośbę doprecyzowane - wskazał na konferencji prasowej. Chodzi o wytyczne przedstawione przez dwóch konsultantów: w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz w dziedzinie perinatologii.

Minister zdrowia: powołam dziś zespół, który będzie dopracowywać wytyczne w sprawie aborcji

Podkreślił ponownie, że "w Polsce każda kobieta w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia ma prawo do terminacji ciąży, czyli wykonania zabiegu aborcji". Zaznaczył, że "warunki jego dokonania trzeba traktować rozłącznie". Zastrzegł, że "definicja zdrowia odnosi się nie tylko do zdrowia fizycznego, ale również psychicznego".

Rzecznik praw pacjenta: doszło do naruszenia praw pacjentki

- Doszło do naruszenia praw pacjentki. Doszło do naruszenia prawa do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Doszło do naruszenia praw pacjenta do udzielanych świadczeń zdrowotnych z należytą starannością, ale również w zakresie naruszenia prawa pacjenta do uzyskania rzetelnej, klarownej informacji o stanie zdrowia i tego, jaki jest plan terapeutyczny wobec tego pacjenta - wymieniał.