"Lekarze i położne zrobili wszystko, co było w ich mocy". Oświadczenie szpitala, w którym zmarła ciężarna 30-latka

Arcybiskup Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński, wygłosił orędzie z okazji Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego, które było transmitowane w państwowych mediach. Duchowny oskarżany jest o to, że roztoczył "parasol ochronny" nad księdzem Andrzejem Dymerem, który miał wykorzystywać osoby nieletnie. Fakt, że to on przemówił do wiernych spotkał się z krytyką ofiar pedofilii, katolickich publicystów oraz polityków.