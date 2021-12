Ukradł rower i zadzwonił na 112, bo przewrócił się i złamał nogę

27-latek wezwał pomoc do wypadku na przedmieściach Cieszyna (woj. śląskie). Dzwonił kilkakrotnie, ponaglał służby, bo wywrócił się na rowerze i bolała go noga. Pierwszy na miejsce dotarł dzielnicowy. Młody mężczyzna ze szpitala trafi przed sąd. Okazało się, że owszem, złamał nogę, ale stało się to, gdy wsiadał na rower, który wcześniej ukradł.