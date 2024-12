- Wejścia ratowników z grupy poszukiwawczej do kamienicy można się spodziewać, gdy ugaszony zostanie pożar i oceniona konstrukcja budynku, czy nie stwarza zagrożenia. Musimy poczekać, by mieć pewność, że do środka wejdą oni bezpiecznie. Trzeba mieć świadomość, że to są stare budynki, których stabilność konstrukcji jest trudna do określenia - poinformował po godz. 7. rzecznik cieszyńskich strażaków st. asp. Jakub Maciążek.