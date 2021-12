Czech wpadł do Olzy, zobaczyli go policjanci na polskim brzegu granicznej rzeki i ruszyli na ratunek

72-latek spacerował z psem brzegiem Olzy w czeskim Cieszynie. Pośliznął się i wpadł do lodowatej wody. Zobaczyli go polscy policjanci, patrolujący miasto po drugiej stronie granicznej rzeki. Przejechali przez most i wyłowili Czecha.

Olza to graniczna rzeka między polskim a czeskim Cieszynem. - Z uwagi na ukształtowanie nabrzeża, z naszej strony lepiej widać to, co dzieje się na czeskim brzegu i odwrotnie - mówi Krzysztof Pawlik, rzecznik cieszyńskiej policji.

Dlatego to polscy policjanci dostrzegli 72-letniego Czecha, który w sobotę wpadł do Olzy.

Podali mu ręce i wyciągnęli na ląd

72-latek spacerował z psem w czeskim Cieszynie tuż nad rzeką. W tym czasie polscy policjanci patrolowali radiowozem aleję Jana Łyska, która biegnie wzdłuż Olzy po polskiej stronie. Jak opisuje cieszyńska policja, w pewnym momencie zobaczyli mężczyznę, który próbuje wydostać się z rzeki przy czeskim brzegu.

- Nie skoczyli do Olzy, bo rzeka jest w tym miejscu szeroka i miejscami głęboka, do tego dochodzi silny prąd i niska temperatura. Wiadomo było, że zdecydowanie szybciej dotrą do mężczyzny radiowozem - wyjaśnia Pawlik.

Poprzez swojego dyżurnego policjanci powiadomili czeskich kolegów. Nie czekając na ich reakcję, przejechali przez most na drugą stronę granicy i uratowali tonącego. Na szczęście nie musieli wchodzić do lodowatej wody, 72-latek był blisko brzegu. Wystarczyło, że podali mu ręce, by wyciągnąć go na ląd.

Starszy mężczyzna był całkowicie przemoczony i wyziębiony, ale przytomny. Został okryty kocem i zaproszony do radiowozu, by się ogrzać, a następnie przekazany czeskim ratownikom. Psem mężczyzny zaopiekowali się czescy policjanci.

Autor:mag/ tam

Źródło: TVN24 Katowice