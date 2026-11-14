"Zupełnie siebie nie poznawałam". Miały być coraz lepsze. Zaczęły znikać

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Anna Matuszewicz, skoczkini w dal: - Doszło do tego, że przy 185 centymetrów wzrostu ważyłam 60 kilogramów.

Kornelia Lesiewicz miała 15 lat, mniej więcej. Wciąż była dzieckiem. Dojrzewała. Wstydziła się. To wtedy usłyszała słowa, które pamięta do dziś.

- Ciało każdej dziewczynki się zmienia, każda ma inną budowę i anatomię. Jeden z trenerów powiedział do mnie, przy całej grupie, że powinnam zamienić bieganie na pchnięcie kulą. Co jest nie fair dla kulomiotek, niegrzeczne i chamskie. Obraziłam się wtedy na trenera i przez trzy dni na treningi nie przychodziłam, choć bieganie tak bardzo lubiłam. Poczułam się odrzucona, że nie pasuję do koleżanek. Nie chciałam na przykład jechać na zgrupowanie, bo byłam przed okresem, opuchnięta, źle się czułam, patrzyłam tylko w lustro i zastanawiałam się, jak będę oceniana. Patrzyłam na siebie przez pryzmat tego, jak oceni mnie otoczenie. Wstydziłam się, nie dawałam już rady. Jako pierwszej opowiedziałam o tym mamie. To była dla mnie trudna rozmowa, ale bardzo ważna - wspomina lekkoatletka, która niedawno ogłosiła zakończenie kariery.

Problem z właściwym odżywianiem - z kilogramami, ich nadmiarem lub niedoborem - był. I jest. Ogromny, niszczący młodym ludziom zdrowie. Zatruwający życie.