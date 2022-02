Płonie hala magazynowa ze zużytymi bateriami. Trwa akcja gaśnicza

Informacje o pożarze hali magazynowej w Ciechowie koło Środy Śląskiej, służby otrzymały w poniedziałek wczesnym rankiem - przekazał dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Pierwsze sygnały o zdarzeniu docierały do służb około godziny 3.

Płonie hala magazynowa ze zużytymi bateriami

- To jest hala o powierzchni 600 metrów kwadratowych. Konstrukcja większej części dachu położyła się do środka. Aby zrobić dostęp do niektórych miejsc, musimy wywieźć to, co nie uległo spaleniu, a także uprzątnąć palety, skrzynie drewniane w których przechowywane były baterie oraz pozostałości po spalonych oponach - relacjonuje strażak.