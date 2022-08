Zaginione 16 lat temu włoskie tablice rejestracyjne znalazły się w Chyżnem

Z Włoch do Norwegii

Za kierownicą pojazdu znajdował się 29-letni obywatel Rumunii, który został przesłuchany w charakterze świadka. - Mężczyzna był zaskoczony całą sytuacją, nie posiadał wiedzy na temat zgłaszania zaginięcia lub utracenia tablic rejestracyjnych, jak i o wyrabianiu ich duplikatu. Cudzoziemiec zeznał, że w firmie transportowej jeździ od około pięciu lat, a obecną naczepę, należącą do włoskiego przedstawiciela firmy, użytkuje od sześciu tygodni. Kilka dni wcześniej zestawem pojazdów załadował się we Włoszech i wyjechał w trasę przez Węgry do Rumunii, a następnie przez Węgry i Słowację do Polski – relacjonuje Drożdż. Jak dodaje, ostatecznie ciężarówka miała trafić do Norwegii.