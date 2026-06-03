Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Himalaje hipokryzji". Politycy o koreańskiej pożyczce Mariusza Błaszczaka

|
Błaszczak: rząd "zasypuje dziurę budżetową" z SAFE
Joński o koreańskiej pożyczce PiS: Błaszczak po prostu się ośmieszył
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka
To, że oni tak bardzo teraz krzyczą, że pożyczka SAFE jest w euro, biorąc pod uwagę, że sami w tej samej walucie zawierali pożyczki, jest wysoce naganne - mówiła Ewa Szymańska z Polski 2050. Europoseł KO Dariusz Joński nazwał byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka "jednym wielkim kłamcą". Eurodeputowana PiS Jadwiga Wiśniewska stwierdziła, że wtedy była "inna sytuacja geopolityczna". Posłowie komentują informacje opublikowane w reportażu "Czarno na Białym" "Chwilówka Błaszczaka".

Dziennikarz "Czarno na białym" Piotr Świerczek który dotarł do informacji na temat warunków, na których rząd PiS dokonywał zakupów sprzętu wojskowego w Korei Południowej. Ustalił między innymi, że kredyty zaciągnięte przez rząd PiS są wyżej oprocentowane niż program SAFE, a sprzęt za nie kupiony jest i będzie produkowany w zagranicznych, a nie polskich fabrykach.

Co więcej, większość pożyczek wziętych przez ówczesnego szefa MON Mariusza Błaszczaka była zawarte w euro.

24 min
"Chwilówka Błaszczaka". Rozbrajamy narrację PiS
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Chwilówka Błaszczaka". Rozbrajamy narrację PiS

Czarno na białym

Joński: Błaszczak po prostu się ośmieszył

Sprawę komentowali europosłowie Dariusz Joński i Bartosz Arłukowicz z KO. - Pan Błaszczak po prostu się ośmieszył, oszukał Polaków, jest jednym wielkim kłamcą, mówiąc, że nie brał nigdy kredytów. Brał i brał w euro i niech dzisiaj wyjdzie i niech przeprosi Polaków, nas nie musi, bo my wiemy, że oni cały czas kłamią, ale niech przeprosi Polaków, bo to jest naprawdę bardzo ważne - powiedział Joński

Klatka kluczowa-474497
Joński o koreańskiej pożyczce PiS: Błaszczak po prostu się ośmieszył
Źródło: TVN24

Eurodeputowani pokazali też dwie kartki z wydrukowaną listą umów podpisaną w ramach programu SAFE. - Ta lista jest długa, razem z Bartkiem [Bartoszem Arłukowiczem - red.] chcemy pokazać tę listę, to są podpisane umowy w ciągu trzech dni. Proszę państwa, na tej liście nie ma ani jednej niemieckiej, ani jednej zagranicznej firmy, to są wszystko firmy polskie, gdzie Polacy pracują i będą produkować sprzęt, żebyśmy my w Polsce i w Europie czuli się bezpieczniej, to jest konkret - ocenił.

Żywno: w czasie kiedy PiS brało pożyczki, brakowało prawdziwej publicznej debaty

Do sprawy odniósł się też wicemarszałek Senatu z Polski 2050 Maciej Żywno. - Mojsze jest lepsze niż twojsze, czyli krótko mówiąc, w czasie kiedy Prawo i Sprawiedliwość brało pożyczki, to wszystko było w porządku - mimo tego, że brakowało prawdziwej publicznej debaty i nie było takich emocji i rozmów jak przy SAFE, które zdecydowanie było i jest lepszą propozycją zarówno pod kątem wyposażenia dla wojska, ale i pod kątem kwestii właśnie tych finansowych - skomentował.

Żywno o koreańskiej pożyczce PiS: SAFE zdecydowanie było i jest lepszą propozycją

- Okazuje się, że cały program SAFE - ta propozycja rządowa, która w tym wymiarze finansowym jest zdecydowanie korzystniejsza dla nas wszystkich choćby do spłaty - jest tak mocno krytykowana, a nie jest krytykowana ta część [pożyczka PiS - red.], która nie dość, że była zdecydowanie na wyższym procencie - teraz się dowiadujemy, że była jeszcze łatana chwilówkami, bez jakichkolwiek konkretnych analiz finansowych - powiedział marszałek.

Szymanowska: Błaszczak zawierał zobowiązania bez pokrycia

Podobnego zdania była posłanka Ewa Szymanowska z Polski 2050. Stwierdziła, że krytyka programu SAFE przez opozycję w kontekście pożyczki wziętej za rządów PiS jest "wybitnym szczytem bezczelności". - Tak naprawdę pan minister Błaszczak robił dokładnie to samo, czyli zawierał zobowiązania - może nie dokładnie to samo, bo w zasadzie on te zobowiązania zawierał bez pokrycia, ponieważ podpisywał umowy na zakup sprzętu, a pieniędzy na to w budżecie nie było zabezpieczonych - zwróciła uwagę posłanka.

Szymańska o koreańskiej pożyczce PiS: Błaszczak zawierał zobowiązania bez pokrycia
Źródło: TVN24

- Można powiedzieć, że chciał kupić wieś, tylko miał pieniądze gdzieś. No niestety to, że oni tak bardzo teraz krzyczą, że pożyczka SAFE jest w euro, biorąc pod uwagę, że sami w tej samej walucie zawierali pożyczki, tylko na dużo wyższy procent, jest wysoce naganne. To jest hipokryzja, Himalaje hipokryzji - powiedziała.

Na uwagę dziennikarki TVN24 Agaty Adamek, że PiS proponował rozwiązanie w formie "polskiego SAFE zero procent", który miałby polegać na przekazaniu zysków Narodowego Banku Polskiego na potrzeby obronności, posłanka odparła, że "skoro tego wtedy nie zrobili, to znaczy, że wtedy nie mogli" a teraz "wymyślają jakąś historię, że można, tylko też nic w tym kierunku nie zrobili". - Poza tym, wiemy jaka sytuacja jest w Narodowym Banku Polskim, jak bardzo jest na minusie, więc trudno tam się doszukiwać jakichś pieniędzy - skwitowała.

Wiśniewska: polski rząd wiedział, na jaki procent podpisuje kredyty

Na pytanie o zarzuty koalicji rządowej o wzięcie przez Mariusza Błaszczaka pożyczki na gorsze oprocentowanie, europosłanka Jadwiga Wiśniewska z ramienia Prawa i Sprawiedliwości odparła, że "to była zupełnie inna sytuacja geopolityczna". - To było po wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie i proszę zwrócić uwagę, że zamówienia, które pan premier Błaszczak wtedy realizował, to były zamówienia najlepszego na świecie sprzętu - komentowała.

Wiśniewska o koreańskiej pożyczce PiS: polski rząd dokładnie wiedział na jaki procent podpisuje kredyty
Źródło: TVN24

Dodała, że pożyczka zaciągnięta przez Błaszczaka "była na znany procent". - Ci, którzy podpisywali, polski rząd dokładnie wiedział, na jaki procent podpisuje kredyty - mówiła.

SAFE a mechanizm warunkowości. Z czego opozycja zrobiła demona
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

SAFE a mechanizm warunkowości. Z czego opozycja zrobiła demona

Michał Istel
OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
25 min
cnb przejazd niestrzezony
Ostrzegaliśmy, jak łatwo zatrzymać pociąg. Co przez rok zrobił rząd?
Czarno na białym
27 min
pani ewelina - otyłość repo w plusie
"Bardzo nie chciałam tego jeść, ale czułam, że muszę"
TVN24+ Originals
43 min
pc
Menopauza bez tabu i stereotypów
Adrianna Otręba
Udostępnij:
Tagi:
Mariusz BłaszczakProgram SAFEKorea PołudniowaPrawo i Sprawiedliwość
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Viktor Orban
Zatrzymanie ukraińskiego konwoju na Węgrzech. Media: operację zlecił Orban
Świat
Samolot Wrocław
Samolot z chorą Polką wylądował we Wrocławiu
Sławomir Mentzen
Mentzen stracił miliony w kryptowalutach. Znamy jego majątek
BIZNES
W wyniku wypadku Dominik stracił nogi i część dłoni
17-letni Dominik stracił nogi w wypadku. Koleje Mazowieckie podważają wyniki kontroli
WARSZAWA
Albania. Ochroniarze przy planowanej inwestycji na wybrzeżu
Zięć Trumpa i dziewicze plaże odgrodzone drutem kolczastym. Albańczycy wyszli na ulice
Świat
Akcja straży pożarnej w Poznaniu
Kolejny fałszywy alarm. Zatrzymano podejrzewanego
Poznań
Finlandia, Helsinki
Mieszkania za darmo. Kraj na północy szuka mieszkańców
BIZNES
Muzyka Vanilla Ice
Artyści wycofują się z festiwalu, gwiazdor jednego przeboju wystąpi. "Zagrałbym dla każdego"
Kultura i styl
Lodziarnia "Pod Dębem w Pszczynie
Lodów za pasek nie będzie po raz pierwszy od 25 lat. Interweniowała Rzecznik Praw Dziecka
Katowice
ziobro-3
Znamy oświadczenie Ziobry. Uwagę zwraca pożyczka
Patryk Michalski, Mikołaj Gątkiewicz
Zatrzymanie Pauliny K.
Żona adwokata od "trumny na kółkach" zatrzymana
Kraków
Donald Tusk
Bez domu, bez mieszkania i samochodu. Oświadczenie majątkowe premiera
BIZNES
Jarosław Kaczyński na sali plenarnej Sejmu
"Dzisiejsze uzasadnienie sądu było pokazaniem, że Jarosław Kaczyński kłamał"
Justyna Sochacka
Pożar i zniszczenia na lotnisku w Kuwejcie po ataku Iranu
Drony uderzyły w lotnisko w Kuwejcie. Jedna osoba nie żyje, wielu rannych
Świat
Szwecja przygotowuje więzienia dla 13-letnich zabójców z gangu
"Mamy sytuację kryzysową". Szwecja dostosowuje więzienia do pobytu 13-latków
Świat
Policja Polska
Skandal podczas wiejskiego festynu. Sołtys i radny pobici przez nastolatków
Kujawsko-Pomorskie
Ulewy, intensywny deszcz, opady
Aż drugi stopień alarmów przed burzami
METEO
Klaudia Uciechowska kochała Chiny. Mówiła, że to jej miejsce na świecie
Guz z zębami i włosami. Czym jest potworniak, który przyczynił się do dramatu Klaudii?
Zdrowie
Marcin Porzucek
Jest ruch PiS w sprawie posła Porzucka
Polska
Jeziorko Balaton na Gocławiu
Sum złowiony w okresie ochronnym, oburzenie w środowisku wędkarskim
WARSZAWA
Pożar jachtu w Szczecinie
To nie był zwykły pożar jachtu. To była próba zabicia człowieka
Szczecin
Artur Łącki
Luksusowe zegarki, obrazy, domy i kilka mieszkań. To majątek posła
BIZNES
Wyłowili z Balatonu ogromnego suma
Wyłowili ogromnego suma, wrzucili do bagażnika, wywieźli. Policja zatrzymała jedną osobę
WARSZAWA
Na wyścigach samochód wjechał w tłum
Wypadek podczas wyścigu. Organizator i kierowca BMW staną przed sądem
Rzeszów
Szpital w Augustowie
Rekordowe zadośćuczynienie za błąd medyczny. Szpital zapożycza się u starosty
Białystok
Andrew Lukehart
Odmówił ostatniego posiłku i odwiedzin. Egzekucja na Florydzie
Burze
Gdzie jest burza? Błyska się w części kraju
METEO
Jarosław Kaczyński
Tyle zarobił Jarosław Kaczyński. Jest oświadczenie
BIZNES
Miller uderza w Zełenskiego. Za pomocą fake newsa
Miller o Zełenskim i 200 miliardach dolarów. A w tle manipulacja
Gabriela Sieczkowska
imageTitle
Wielka sensacja. Chwalińska poznała półfinałową rywalkę
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica