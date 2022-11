Pożar hotelu ze strzelnicą. W pogorzelisku znaleziono trzy zwęglone ciała

Policjanci, którzy w czwartek po południu mogli wejść na teren zniszczonej przez pożar strzelnicy przylegającej do hotelu w Chrząstowicach pod Opolem znaleźli trzy, zwęglone ciała. Tym samym tragiczny bilans zdarzenia wzrósł do czterech osób. - Za wcześnie, żeby informować o tym, jak i dlaczego doszło do tragedii. Wyjaśni to szczegółowe śledztwo - zapowiada podkomisarz Dariusz Świątczak z policji w Opolu.