Pożar hotelu ze strzelnicą. Ofiara śmiertelna, są ranni

Dziesięcioletni Sammy Green z Pensylwanii, wracając ze szkoły zorientował się, że jest śledzony przez nieznajomą kobietę. Gdy ta podeszła do niego i zabrała go do pobliskiego sklepu, chłopiec zwrócił się o pomoc do kasjerki. Poinformował ją o zagrożeniu i poprosił, by udawała, że jest jego mamą. Niedoszła porywaczka uciekła, później zatrzymała ją policja.