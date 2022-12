Dwulatek wyszedł przez okno na parapet. Matka i jej partner pod wpływem narkotyków

Dwuletni chłopiec spacerował po zewnętrznym parapecie bloku, "opiekowali się" nim matka i jej partner, oboje pod wpływem narkotyków. Do groźnego zdarzenia doszło w Wigilię w Chrzanowie (woj. małopolskie). 23-letnia matka i jej 30-letni partner usłyszeli zarzuty i trafili do aresztu.

Policja: dziecko chodziło po parapecie, na stole kuchennym leżała amfetamina i marihuana

Do mieszkania, w którym doszło do niebezpiecznej sytuacji, zapukali policjanci. Drzwi otworzyła 23-latka z dzieckiem na rękach. Kobieta zaprzeczyła, by malec chodził po parapecie. Po chwili do rozmowy z mundurowymi dołączył 30-letni partner matki. Według funkcjonariuszy zachowywał się nerwowo i próbował odwrócić uwagę policjantów od kuchni.