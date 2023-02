Stracił panowanie nad autem, wypadł z drogi i uderzył w barierę energochłonną. Apel policji

32-letni mężczyzna trafił do szpitala po wypadku, do którego doszło w Chrząchówku na drodze S12 w kierunku Lublina. Jak ustaliła policja, kierowca nie dostosował prędkości do warunków, wypadł z drogi i uderzył w barierę energochłonną. Do szpitala trafił pasażer pojazdu. Policja apeluje o ostrożną jazdę.