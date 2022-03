Amerykańska 82. Dywizja Powietrznodesantowa ma nowego dowódcę. Ceremonia w Rzeszowie

U.S. Army photo by Monica King

Christopher LaNeve U.S. Army photo by Monica King

Polscy generałowie obecni na uroczystości

W ciągu 18 godzin są w stanie walczyć w dowolnym miejscu na świecie

82. Dywizja Powietrznodesantowa, której pododdziały zostały przerzucone do Polski, to największy tego typu związek taktyczny w USA i na świecie. Na co dzień stacjonująca w Fort Bragg w Północnej Karolinie dywizja liczy około 17,5 tys. żołnierzy. Jako rdzeń sił natychmiastowego reagowania jest zdolna do walki w dowolnym miejscu na świecie w ciągu 18 godzin. Jej początki sięgają roku 1917, gdy została sformowana jako dywizja piechoty krótko po przystąpieniu przez USA do I wojny światowej. 82. Dywizja Powietrznodesantowa nosi przydomek "All American", który widnieje na naszywkach żołnierzy.