Chris Niedenthal o manifestacjach i protestach. "Widzę te twarze, te oczy"

- Dziś mogę być blisko i widzę te twarze, te oczy, (jest - red.) ta troska w oczach. To się zmieniło, myślę, że trochę inaczej Polacy wyglądają w tej chwili. W tych oczach widać troskę o Polskę, o to, co się zmieniło, dlaczego jest tak źle politycznie, ekonomicznie. Oni wszyscy walczą o to, żeby wrócić na drogę wolności i demokracji - kontynuował.