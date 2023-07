Spacerował w okolicy lądowiska. "W pewnym momencie zerwała się wichura, moja narzeczona ledwo stała na nogach"

czytaj dalej

Było to wszystko bardzo chaotyczne, wiele sensownych pomysłów było wyrzucanych do śmietnika - opowiadała w programie "Tak jest" Martyna Kuszyk, była działaczka partii KORWiN. Dodała, że władze partyjne wolały zamiast tego prowadzić "fałszywą kampanię wyborczą w sprawie imigrantów". - Pamiętamy o spocie (byłego polityka partii KORWiN Przemysława - red.) Wiplera, w którym były antyimigranckie i antyuchodźcze treści, straszące tym, że takie obrazy są na zachodzie Europy i takie będą w Polsce. Potem, po pokazaniu tego spotu, zorientowałam się, że są to ujęcia z RPA - powiedziała. - Był to jeden z ostatecznych momentów, kiedy stwierdziłam, że mam dosyć. (...) Manipulacje danymi i manipulacje badaniami są tam codziennością - dodała.