Właściciel firmy przewozowej: kierowcy autokaru, który miał wypadek w Chorwacji, byli doświadczeni

Wypadek polskiego autokaru w Chorwacji. Doszło do niego na autostradzie A4 w kierunku Zagrzebia w sobotę nad ranem. Według ostatnich informacji nie żyje 12 osób, a 32 są ranne, w tym 19 ciężko. Rzecznik MSZ Łukasz Jasina powiedział w TVN24, że "wszystkie ofiary to polscy obywatele". Do Chorwacji polecieli minister zdrowia Adam Niedzielski i wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Prezydent Andrzej Duda zapewnił o współpracy z chorwackimi władzami i służbami ratowniczymi. Ambasada RP w Zagrzebiu uruchomiła infolinię dla najbliższych osób, które podróżowały polskim autokarem. Jej numer to +385 148 99 414.