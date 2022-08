Pośrednik wyjazdu do Medziugoria: jesteśmy w kontakcie ze służbami, autokar był ze sprawdzonej firmy

W Chorwacji doszło do tragicznego wypadku polskiego autokaru. Dwanaście osób zginęło, a 32 zostały ranne. Jarosław Miłkowski z biura "U Brata Józefa" mówi, że pośredniczyło ono w zorganizowaniu wyjazdu do Bośni i Hercegowiny, a przygotowała je jedna z zakonnic, która pojechała z grupą do Medziugoria. Zaznaczył, że badanie techniczne przed wyjazdem wykazało, że autokar sprowadzony z zewnętrznej firmy był sprawny.

W Chorwacji doszło w sobotę nad ranem do tragicznego wypadku polskiego autokaru. Zginęło 12 osób, a 32 zostały ranne. Wśród nich 19 przyjęto do szpitali z ciężkimi obrażeniami. Część z nich przechodziła lub czekała w sobotnie popołudnie na operacje.

Autokar, którym jechali pielgrzymi do Medziugoria, był sprawny, a przed wyjazdem odbył badanie techniczne - zapewnił Jarosław Miłkowski z biura "U Brata Józefa", które - jak mówi - pośredniczyło w zorganizowaniu wyjazdu z Polski do Bośni i Hercegowiny. Przekazał, że w wyjeździe uczestniczyły 44 osoby - 42 pielgrzymów oraz dwóch kierowców. Pielgrzymi pochodzili z Sokołowa Podlaskiego (woj. mazowieckie), Konina (woj. wielkopolskie) i Jedlni koło Radomia (woj. mazowieckie) .

Pośrednik pielgrzymki: autokar był sprawny, przed wyjazdem było badanie techniczne

Wypadek polskiego autokaru w Chorwacji

Wszystkie ofiary wypadku w Chorwacji to Polacy, którzy jechali z pielgrzymką do sanktuarium w miejscowości Medziugorie w Bośni i Hercegowinie. Do wypadku doszło ok. godziny 5.40, w położonym na północ od Zagrzebia regionie varażdińskim, między miejscowościami Jarek Bisaszki i Podvorec. Jadący w kierunku Zagrzebia autobus zjechał z drogi i wpadł do rowu przy autostradzie - przekazała policja.