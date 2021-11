Chojny Młode. Miał nie ustąpić pierwszeństwa, zderzył się z innym autem. 62-latek nie żyje

czytaj dalej

Tragedia w Dolomitach. Do rodzinnego domu w dolinie Val Gardena wrócił Ivo R., który dwadzieścia lat temu uciekł i zerwał wszelkie kontakty z rodziną. W środku nocy zapukał do drzwi, a kiedy otworzył mu jego brat, rzucił się na niego i zaczął zadawać ciosy nożem. Służby zawiadomiła żona ofiary, której udało się uciec do sąsiadów. R. przebywa w areszcie. - Możliwe, że będziemy wnioskować o konsultację psychiatryczną - zapowiada jego adwokat. Ani on, ani podejrzany nie zdradzają przyczyn wybuchu takiej agresji.