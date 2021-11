Zatrzymali go do rutynowej kontroli. Gdyby pojechał dalej, mogło dojść do pożaru

Inspektorzy drogowi zatrzymali w miejscowości Chojno Nowe (Lubelskie) kierowcę ciężarówki na ukraińskich numerach rejestracyjnych. Okazało się, że łożysko jego naczepy było w chwili zatrzymania rozgrzane do 458 stopni Celsjusza. Gdyby nie przerwa w jeździe, mogłoby dojść do wystrzału opony, a w konsekwencji - pożaru pojazdu. - Nie dziwi więc zadowolenie kierowcy, który kontrolę zapamięta na długo - podkreślają inspektorzy.

W poniedziałek (29 listopada) na drodze krajowej numer 12 w Chojnie Nowym, inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie zatrzymali do rutynowej kontroli ciągnik siodłowy z naczepą należący do ukraińskiego przewoźnika. Pojazd przewoził ponad 20 ton ładunku z Ukrainy do Belgii.