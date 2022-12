Lasy Państwowe rozdają choinki za darmo. Jest jeden warunek

- W tym szczególnym czasie adwentu i okresie Bożego Narodzenia warto, żebyśmy umieli się dzielić życiem, nadzieją. Dlatego zachęcamy wszystkich, by wzięli udział w tej akcji i zgłosili się do punktów krwiodawstwa. W zamian za krew można otrzymać choinkę, która jest nieodzownym elementem świąt Bożego Narodzenia w Polsce - dodał.

Gdzie oddać krew i jak odebrać choinkę

Od jednej osoby jednorazowo pobiera się 450 ml pełnej krwi, co trwa zwykle od pięciu do ośmiu minut. Należy do tego jednak doliczyć czas konieczny do wypełnienia ankiety, rejestrację, badanie i wywiad lekarski. Całość trwa zwykle ok. 40-60 minut. Krew jest badana po oddaniu, m.in. pod kątem stężenia hemoglobiny i wartości hematokrytu, ewentualnego zakażenia wirusem HIV czy zapalenia wątroby typu B i C. Określana jest również grupa krwi.