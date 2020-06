Eksplozja w domu jednorodzinnym. Nie żyją dwie osoby, trzy spod gruzów wyciągnęli strażacy

Dwie osoby nie żyją, a trzy zostały ranne - to tragiczny bilans katastrofy, do jakiej doszło w miejscowości Chodel na Lubelszczyźnie. To jak i dlaczego doszło tam do wybuchu gazu bada prokuratura. Śledczy do zniszczonego budynku - ze względu na jego stan - nie mogą wejść.