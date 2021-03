"Skąpe informacje" na temat chińskich szczepionek. "Bardzo trudno prorokować na temat ich skuteczności"

Niewątpliwie Chiny bardzo ekspansywnie wkraczają na rynek wszelkich produktów dotyczących COVID-19 - oceniła w "Faktach po Faktach" wirusolog, profesor Krystyna Bieńkowska-Szewczyk. Goście programu ocenili chińskie szczepionki i scenariusz ewentualnego wprowadzenia ich na europejski rynek. Chemik, profesor Marcin Drąg powiedział, że zarówno przy szczepionkach chińskich, jak i szczepionce rosyjskiej "informacje są bardzo skąpe". - One na pewno muszą być bardzo dokładnie zrecenzowane przez Europejską Agencję Leków - zaznaczył.

Prezydenci Polski i Chin, Andrzej Duda i Xi Jinping, rozmawiali w poniedziałek o zakupie przez Polskę chińskiej szczepionki przeciw COVID-19. Preparat jest już podawany na Węgrzech, zaszczepił się nim premier Viktor Orban. To jedyny kraj Unii Europejskiej, który zatwierdził zarówno rosyjskie (Sputnik V), jak i chińskie szczepionki, niezatwierdzone jeszcze przez Brukselę.

W Chinach opracowano już cztery szczepionki, które zostały zatwierdzone do użycia w tym kraju. O słuszności poważnych dyskusji na temat ich zakupu rozmawiali goście wtorkowych "Faktów po Faktach" w TVN24.

"Trudno prorokować"

Chemik, profesor Marcin Drąg z Katedry Chemii Biologicznej i Bioobrazowania Politechniki Wrocławskiej, pytany w programie, czy zaszczepiłby się szczepionką z Rosji lub Chin odparł, że nie zaszczepiłby się, bo szczepionki rosyjskie i chińskie nie są aktualnie dopuszczone do obrotu unijnego przez Europejską Agencję Leków (EMA).

Drąg tłumaczył, że dwie chińskie szczepionki "są całkowicie innego typu" niż te zaakceptowane w Unii Europejskiej. - To nie są szczepionki typu mRNA (szczepionki Pfizera i Moderny - red.), nie są to też szczepionki wektorowe (szczepionki AstraZeneki i Johnson&Johnson - red.). To są szczepionki, w których podaje się całego wirusa, który jest chemicznie unieszkodliwiony. Tutaj mamy całkowicie nowy mechanizm działania szczepionek - wyjaśnił.