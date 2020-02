Matka Ibrahima: sąd pozbawił ojca praw rodzicielskich. Komentarz belgijskiej prokuratury

Pani Karolina, matka 10-letniego Ibrahima uprowadzonego w Gdyni w niedzielny wieczór mówi, że rozmawiała po porwaniu ze swoim synem. Podejrzewa, że został on wywieziony z Polski. Przekonuje, że belgijski sąd pozbawił ojca praw rodzicielskich. Jednak jak poinformowała TVN24 prokuratura w Antwerpii, w 2018 tamtejszy sąd podjął decyzję o tym, że chłopiec ma zostać z tatą.

Jak podaje policja, o porwanie podejrzewany jest ojciec 10-latka Azeddine Oudriss, obywatel Maroka. W komunikacie napisano, że mężczyzna może być niebezpieczny. Policja apeluje o kontakt do wszystkich, którzy mają jakieś informacje na temat porwania.

- Wszystko wskazuje na to, że mojego syna nie ma już w Polsce - powiedziała w poniedziałek po południu pani Karolina, matka Ibrahima. Przekazała także dziennikarzom, że miała kontakt telefoniczny z synem już po porwaniu. Powiedziała, że mogła z nim porozmawiać tylko przez chwilę i "tylko po niderlandzku", by ojciec rozumiał, o czym rozmawiają.

- Syn jest bardzo spokojny, podejrzewam, że on (ojciec – red.) podał mu jakieś leki uspokajające – mówiła kobieta. W jej przekonaniu mężczyzna z dzieckiem jest prawdopodobnie poza granicami kraju. - Zaczęły docierać do mnie różne, różne informacje i wszystko wskazuje na to, że go w Polsce już nie ma - dodała. Były partner miał powiedzieć jej przez telefon, że "to nie jej interes, gdzie są" i obiecał się jeszcze odezwać.

Matka dziecka: ojciec został pozbawiony prawa do opieki

Matka dziecka relacjonowała w poniedziałek, że jej były partner zaatakował ją, gdy w niedzielę wieczorem wracała do domu po imprezie urodzinowej Ibrahima. Mężczyzna miał ją pobić na oczach chłopca, a następnie zaciągnąć go do samochodu. - Moje dziecko strasznie krzyczało: mamo pomóż mi, pomóż! - powiedziała. Jak mówiła pani Karolina, mężczyzna przekazał dziecko kierowcy o długich blond włosach - nie była jednak w stanie określić, czy była to kobieta, czy mężczyzna. Nie poznała też marki samochodu - wie, że było to srebrne kombi z rejestracją zaczynającą się od liter "WN". Jej zdaniem auto mogło być wynajęte.

- Zadzwoniłam na numer 112. Policja przyjechała po około 25 minutach. Tam zupełnie nikt nie był zainteresowany tym, co się stało - mówiła. Kobieta powiedziała, że ma żal do funkcjonariuszy, którzy jej zdaniem byli cyniczni, a nawet bezczelni. Jak zapewniła, mówiła im, że mężczyzna, który ma obywatelstwo marokańskie, będzie chciał wywieźć dziecko za granicę. Para żyła wcześniej razem w Belgii. To tam, w Antwerpii, urodził się 10-latek.

Jak twierdzi pani Karolina, chłopiec ma tylko polskie obywatelstwo i tylko ona jest jego prawnym opiekunem. W rozmowie z dziennikarzami powiedziała, że ojciec Ibrahima został pozbawiony w 2017 roku praw rodzicielskich przez sąd w Belgii.

Belgijska prokuratura: informacja, że ojciec został pozbawiony praw rodzicielskich, jest nieprawdziwa

Brukselski korespondent TVN24 Maciej Sokołowski zwrócił się do prokuratury w Antwerpii z pytaniem o to, czy ojciec dziecka został rzeczywiście pozbawiony praw rodzicielskich.

Jej rzecznik Luc De Mot w odpowiedzi napisał, że "decyzją sądu rodzinnego w Antwerpii z 15 października 2018 roku Ibrahim Oudriss ma pozostać z ojcem Oudrissem Azeddinem w Belgii, a nie razem z matką, która przeprowadziła się do Polski razem z dzieckiem". Jak dodał - zgodnie ze stanem wiedzy belgijskich śledczych - informacja, że ojciec został pozbawiony praw rodzicielskich przez belgijski sąd, jest nieprawdziwa.

Rzecznik policji: za procedurą Child Alert przemawia tylko wzgląd na bezpieczeństwo dziecka

Do informacji podawanych przez prokuraturę w Antwerpii odniósł się rzecznik Komendy Głównej Policji inspektor Mariusz Ciarka. - Takie informacje muszą być zweryfikowane, natomiast relacje między rodzicami nie były kluczowe w przypadku uruchomienia samej procedury poszukiwań, a następnie procedury samego Child Alert. Za wszczęciem poszukiwań (…) przemawiały tylko i wyłącznie względy bezpieczeństwa dziecka - powiedział w Polsat News.

Pani Karolina, matka chłopca w poniedziałek wieczorem odniosła się do informacji podawanych przez belgijską prokuraturę. - Skoro ojciec miał informację, że złamałam prawo (wywożąc dziecko z Belgii do Polski - red.) , to czemu mnie pobił i siłą odebrał dziecko? Przecież to nielogiczne - mówiła, cytowana przez Polską Agencję Prasową.

Według matki dziecka, dopiero po prawomocnym wyroku, mającym - jak mówiła - potwierdzać jej opiekę rodzicielską z lipca 2018 r., wróciła z synem do Polski. Jej zdaniem, w ostatnim czasie ojciec w ogóle nie miał kontaktu z 10-letnim Ibrahimem.

Chłopiec został uprowadzony w niedzielę około godz. 21 na ulicy Ledóchowskiego na gdyńskim Obłużu.

Napaść miał widzieć mieszkający w pobliżu mężczyzna, który anonimowo opowiedział TVN24, jak miała ona wyglądać. - On (porywacz - red.) ją po prostu pobił. Potem dziecko pod pachę, tamten drugi czekał z włączonym silnikiem i od razu odjechali - opowiedział.

Marzec 2019 roku

Pani Karolina w rozmowie z TVN24 opowiedziała też, że do próby porwania jej dziecka miało dojść już wcześniej, 4 marca 2019 roku. W ramach zajęć szkolnych w każdy poniedziałek Ibrahim z pozostałymi uczniami jeździł na basen mikrobusem. Stamtąd miał próbować uprowadzić go ojciec. Zapobiegł temu, jak ma wynikać z monitoringu, kierowca.

Kobieta powiedziała, że po tym zdarzeniu na komisariacie policji dowiedziała się, że miesiąc wcześniej jej były partner zgłosił się do policjantów z żądaniem, aby odebrali matce dziecko. - Policjanci mu wytłumaczyli, że od tego jest sąd. Nigdy się do polskiego sądu nie zgłosił, więc takich dokumentów nie ma - wskazała matka Ibrahima.

- Mój były partner jest agresywny i niebezpieczny. Nie tylko wobec mnie, ale też syna – zaznaczyła kobieta. – Boję się o Ibrahima - wyznała.

Według pani Karoliny, chłopiec przez ostatni rok miał nie mieć kontaktu z ojcem.

Rzecznik Komendy Głównej Policji inspektor Mariusz Ciarka zapewniał w poniedziałek, że policja niezwłocznie podjęła działania związane z zaginięciem chłopca. Rano uruchomiła natomiast Child Alert - system wsparcia poszukiwań, umożliwiający rozpowszechnienie wizerunku chłopca w mediach. Według rzecznika KGP funkcjonariusze współpracują w tej sprawie także z policjantami za granicą.

Informacja o uruchomieniu w Polsce procedury Child Alert w sprawie Ibrahima pojawiła się także na stronie Amber Alert, wspieranej przez Radę Europejską i Parlament Europejski. Strona jest europejską platformą informacyjną na temat zaginionych dzieci.

Azeddine Oudriss - podejrzewany o uprowadzenie 10-letniego Ibrahima KWP Gdańsk

Źródło: TVN24, PAP, Polsat News