Apel ministra w sprawie zaginionej Patrycji. "Dzwońcie, lepiej się pomylić, niż pominąć ważną sytuację"

Siemoniak z apelem w sprawie zaginionej 11-letniej Patrycji: dzwońcie, lepiej się pomylić niż czegoś nie zauważyć

Tomasz Siemoniak zaapelował w "Kropce nad i" w TVN24 o rozglądanie się za zaginioną 11-letnią Patrycją i dzwonienie pod numer alarmowy w przypadku choćby podejrzenia jej znalezienia. - Nawet jeżeli państwo nie są pewni, to lepiej się pomylić, niż czegoś nie zauważyć - zaznaczył szef MSWiA.

Trwają poszukiwania 11-letniej Patrycji Głowani z Dziewkowic na Opolszczyźnie. Dziewczynka zaginęła we wtorek. W środę policja uruchomiła Child Alert, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa także wysłało alert do użytkowników na terenie całego kraju.

W związku z Child alertem uruchomiono telefon alarmowy 995.

Child alert. Zaginęła 11-letnia Patrycja Źródło: Policja

Na sygnały czeka też policja w Strzelcach Opolskich. "Jeśli ktokolwiek posiada informację o miejscu pobytu Patrycji Głowani, proszony jest o pilny kontakt z dyżurnym strzeleckiej policji pod nr tel. 47 863 26 03 lub 47 863 26 04 lub pod numerem alarmowym 112 , bądź najbliższą jednostką policji. Każda informacja będzie przez mundurowych niezwłocznie i skrupulatnie sprawdzana" - apelują funkcjonariusze.

- Nawet jeżeli państwo nie są pewni, to lepiej się pomylić, niż czegoś nie zauważyć. Gorąco apeluję do mieszkańców tego powiatu, całego województwa opolskiego, o to, żeby rozglądać się. I dzwońcie pod ten numer. Lepiej się pomylić, niż pominąć jakąś ważną sytuację - podkreślił w "Kropce nad i" w TVN24 Tomasz Siemoniak, minister spraw wewnętrznych i administracji.

Poszukiwana 11-latka z Opolszczyzny. Rysopis zaginionej Patrycji Głowani

Dziewczynka w dniu zaginięcia:

była ubrana w czarne dresowe spodnie,

ciemny t-shirt,

czarne buty z charakterystyczną z biało-pomarańczową podeszwą typu adidasy marki Jordan

miała czarny plecak marki Nike,

na głowie miała czarną opaskę.

Inne ważne cechy dziewczynki:

11-latka ma 158 centymetrów wzrostu,

jest tęższej budowy ciała,

ma długie brązowe włosy do pasa.

Może mieć również założone okulary korekcyjne w czarnych oprawkach .

Ostatni raz widziana była we wtorek około godziny 12.30.

Poszukiwana 11-letnia Patrycja Głowania Źródło: Policja Strzelce Opolskie

