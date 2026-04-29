Polska Ważna wiadomość od Cancer Fighters. Kiedy kończą się zbiórki?

Sąsiedzi wspierali akcję Łatwoganga. Relacje muzyków, influencerów i aktorów Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Fundacja Cancer Fighters poinformowała w mediach społecznościowych o terminie zakończenia zbiórek. "Dziś równo o 20:00 zamykamy wszystkie zbiórki związane z naszą akcją. Dziękujemy, że jesteście częścią tej historii. To dopiero początek!" - przekazano.

Charytatywny stream Łatwoganga - ile zebrano

Według stanu na godzinę 21.00 w poniedziałek dotąd zebrano dokładnie 282 741 778,76 złotych. Prowadzona przez influencera Łatwoganga dziewięciodniowa transmisja na żywo na rzecz fundacji Cancer Fighters zakończyła się w niedzielę z wynikiem ponad 251 milionów złotych. Transmisja ustanowiła rekord Guinnessa jako największy charytatywny stream na świecie. Pisały o niej media na całym świecie.

W akcję zaangażowało się wielu znanych artystów, sportowców i celebrytów, a transmisja ustanowiła rekord największej liczby jednoczesnych widzów oglądających polski stream - 26 kwietnia śledziło ją 1,6 miliona osób. Znani ludzie przychodzili do kawalerki Łatwoganga lub zachęcali do wpłat online. W akcję zaangażowali się m.in. Bedoes - jego utwór "Ciągle tutaj jestem" (nagrany z chorą na raka Mają Mecan był motywem przewodnim streamu), Iga Świątek, Robert Lewandowski, Adam Małysz, Cezary Pazura, Edyta Pazura, Katarzyna Nosowska, Doda, Maffashion, Sebastian Wardęga i Wojciech Szczęsny. W ramach solidarności z chorymi dziećmi ponad 100 osób ogoliło głowy.