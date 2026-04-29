Polska

Ważna wiadomość od Cancer Fighters. Kiedy kończą się zbiórki?

Zbiórka Łatwoganga
Sąsiedzi wspierali akcję Łatwoganga. Relacje muzyków, influencerów i aktorów
Źródło: TVN24
Fundacja Cancer Fighters poinformowała, że w środę zostaną zamknięte wszystkie zbiórki w ramach charytatywnego streamu Łatwoganga. W akcji rekordowej w historii internetu zebrano ponad 280 milionów złotych dla dzieci chorych na raka.

Fundacja Cancer Fighters poinformowała w mediach społecznościowych o terminie zakończenia zbiórek. "Dziś równo o 20:00 zamykamy wszystkie zbiórki związane z naszą akcją. Dziękujemy, że jesteście częścią tej historii. To dopiero początek!" - przekazano.

Charytatywny stream Łatwoganga - ile zebrano

Według stanu na godzinę 21.00 w poniedziałek dotąd zebrano dokładnie 282 741 778,76 złotych. Prowadzona przez influencera Łatwoganga dziewięciodniowa transmisja na żywo na rzecz fundacji Cancer Fighters zakończyła się w niedzielę z wynikiem ponad 251 milionów złotych. Transmisja ustanowiła rekord Guinnessa jako największy charytatywny stream na świecie. Pisały o niej media na całym świecie.

W akcję zaangażowało się wielu znanych artystów, sportowców i celebrytów, a transmisja ustanowiła rekord największej liczby jednoczesnych widzów oglądających polski stream - 26 kwietnia śledziło ją 1,6 miliona osób. Znani ludzie przychodzili do kawalerki Łatwoganga lub zachęcali do wpłat online. W akcję zaangażowali się m.in. Bedoes - jego utwór "Ciągle tutaj jestem" (nagrany z chorą na raka Mają Mecan był motywem przewodnim streamu), Iga Świątek, Robert Lewandowski, Adam Małysz, Cezary Pazura, Edyta Pazura, Katarzyna Nosowska, Doda, Maffashion, Sebastian Wardęga i Wojciech Szczęsny. W ramach solidarności z chorymi dziećmi ponad 100 osób ogoliło głowy.

"By każdy widział, na co te środki będą przeznaczane". Zapowiedź Cancer Fighters

"By każdy widział, na co te środki będą przeznaczane". Zapowiedź Cancer Fighters

Gwiazdy w kolejce i tłum przed blokiem. Co się działo przed domem Łatwoganga

Gwiazdy w kolejce i tłum przed blokiem. Co się działo przed domem Łatwoganga

Nowotwory
Paulina Borowska
Paulina Borowska
Czytaj także:
Pilne
Tyle będzie kosztowało paliwo w czwartek
BIZNES
Elon Musk
Spór o OpenAI. Elon Musk z poważnymi roszczeniami
BIZNES
Tragedia w miejscowości Kargowa
Zginęły babcia, córka i wnuczka. Kierowca skazany, prokuratura nie zgadza się z wyrokiem
Aleksandra Arendt-Czekała
imageTitle
Nadzieja dla medalistów na odzyskanie premii. "Coś się ruszyło"
EUROSPORT
Gaszenie pożaru spowodowanego podpaleniem
Podpalił wiaty śmietnikowe, spłonęły samochody
Katowice
Scott Bessent
USA uderzają w irański system. Nowe sankcje
BIZNES
Donald Tusk - Karol Nawrocki
Tusk i Nawrocki razem na tajnych ćwiczeniach. "Wyglądali jak dobrzy kumple"
Konrad Piasecki, Arleta Zalewska
Paulina Hennig-Kloska
"Nie pisz sztucznych postów o dialogu". Hennig-Kloska do Pełczyńskiej-Nałęcz
Polska
Kolejni podejrzani w sprawie korupcji przy legalizacji pobytu cudzoziemców
Łapówki za legalizację pobytu cudzoziemców, już 18 podejrzanych
Trójmiasto
Pobicie w metrze
Atak na stacji metra. 16-latek w szpitalu, sprawca z zarzutami
WARSZAWA
Udało się do złapać w siatkę
Bóbr zawędrował do galerii handlowej
Lublin
Fiord Hornsund na Spitsbergenie
"Bardziej czerwiec niż kwiecień". Polacy nie mogą dotrzeć na stację polarną
METEO
Wiata zdemolowana przez 24-latkę
Zniszczone wiaty i 24-latka z "lekceważącym stosunkiem do prawa"
Katowice
imageTitle
Klątwa Sabalenki znowu ją zaatakowała
EUROSPORT
Kryptowaluty bitcoin
"Przygotujemy dobre regulacje". Rzecznik rządu o kryptowalutach
BIZNES
Bartosz Wieliński i Andrzej Poczobut
Rozmawiał z Poczobutem tuż po uwolnieniu. "Śmieszkował sobie, że nie jest tak źle"
Polska
shutterstock_2136269951
Brak informacji o najniższej cenie. UOKIK reaguje
BIZNES
Zatrzymanie czterech podejrzanych
"Kradli na potęgę, bili ludzi i czuli się bezkarni"
Poznań
imageTitle
PSG i Bayern nie odebrały rekordu Legii
EUROSPORT
Andrzej Poczobut
Podchodzili pojedynczo, sygnałem było uniesienie ręki. Znamy kulisy
Arleta Zalewska, Konrad Piasecki
Do wypadku doszło w sobotę na Podkarpaciu
Wpadł do rowu, areszt dla kierowcy
Rzeszów
Karetka pogotowia ratunkowego (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie na skrzyżowaniu. W jednym z aut posłanka
WARSZAWA
Krzesanica
Zagraniczni turyści utknęli w Tatrach. TOPR ratował ich w nocy
METEO
Konie ugrzęzły w rowie
Konie ugrzęzły w błocie. Trudna akcja ratunkowa
Lublin
Zatrzymano dwóch mężczyzn
Śmiertelne pobicie w centrum miasta. Dwie osoby aresztowane
Lubuskie
Sejm
Dwie partie koalicji mogłyby utworzyć rząd. Nowy sondaż
Polska
Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz
Ta afera "szeroko otworzyła oczy"
Sebastian Zakrzewski
Mężczyzna został rozpoznany, gdy był na zakupach w galerii handlowej
Był na zakupach, zatrzymał podejrzanego o przestępstwo seksualne
Wrocław
Meta
UE uderza w giganta. Facebook i Instagram pod lupą
BIZNES
imageTitle
Niesamowite zagranie mistrza. Postanowił zaryzykować
EUROSPORT
