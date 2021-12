Przez Kalisz przeszedł antysemicki marsz, teraz otwarto wystawę "Rzecz o Izraelu"

Trzy tygodnie po tym jak przez Kalisz (Wielkopolska) przeszedł antysemicki marsz, na Głównym Rynku otwarto wystawę "Rzecz o Izraelu". W uroczystości wzięła udział charge d'affaires Izraela w Polsce Tal Ben-Ari Yaalon. Dyplomatka odniosła się do wydarzeń z 11 listopada. - To, co wydarzyło się tutaj (...) jest bolesnym przypomnieniem - powiedziała.